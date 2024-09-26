Aquaviário: novo barco com 2 andares e para 110 passageiros chega ao ES

O novo barco do Sistema Aquaviário já está em águas capixabas. Com dois andares, a embarcação batizada de “Morro do Moreno” chegou ao Estado nesta quinta-feira (26) e, em breve, será integrada com as outras três que estão em funcionamento desde agosto de 2023.
À espera de ajustes nos trâmites de documentação junto à Capitania dos Portos para que possa iniciar sua operação, o barco terá capacidade para transportar até 110 pessoas no trecho entre as estações da Prainha, em Vila Velha, até a Praça do Papa, em Vitória.
Segundo Fábio Damasceno, secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, a ampliação do sistema, que também se tornou um atrativo turístico, “oferece uma alternativa rápida e confortável para a população”.
Além da ampliação do número de barcos, o aquaviário também deve contar com cinco novas estações nos próximos anos. Contando com R$ 30 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), serão construídas estações no antigo Terminal Dom Bosco, na Praça Pio XII e na Rodoviária de Vitória, além de mais uma unidade em Cariacica, na orla de Porto de Santana e uma na altura do antigo Museu da Vale, em Vila Velha.