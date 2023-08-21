Carro de autoescola pega fogo na Serra

Um carro de autoescola pegou fogo na manhã desta segunda-feira (21) em Barcelona, na Serra. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu combater as chamas. A causa do incêndio é desconhecida, mas a empresa proprietária do veículo solicitou perícia. O prazo para o laudo é de, aproximadamente, 20 dias. A ocorrência não teve feridos, somente danos materiais.