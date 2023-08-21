Carro de autoescola pega fogo na Serra

Uma nova estação do Sistema Aquaviário, batizada de Élcio Álvares, e a reforma da Rodoviária de Vitória foram entregues pelo governo do Estado nesta quinta-feira (2). Conforme a Ceturb-ES (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros), a criação do quarto ponto das barcas fortalece e facilita a conexão com outros municípios: Vila Velha e Cariacica. Além disso, a sétima embarcação, a Rio Doce, também foi entregue, com capacidade para 130 passageiros.
O órgão ainda destacou que as intervenções feitas na rodoviária foram nas áreas de embarque e desembarque, estacionamento e pontos de táxi, facilitando a integração com outros meios de transporte. As obras tiveram um investimento de R$ 20 milhões, de acordo com a gestão estadual.