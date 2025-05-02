Carro capota e acidente deixa 2 feridos graves na BR 101 em Ibiraçu

Um acidente deixou duas pessoas gravemente feridas na manhã desta sexta-feira (2), no km 209 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um carro saiu da pista e capotou à margem da via, e motorista e um passageiro do veículo foram socorridas em estado grave e levados para um hospital da região.
Em imagens do local do acidente é possível ver o automóvel com as quatro rodas para cima em uma área de vegetação à margem da rodovia federal. A PRF disse que o acidente foi registrado por volta das 6h. A Ecovias 101, concessionária que administra a BR 101, informou que o trânsito no local chegou a fluir com desvio, mas a via foi totalmente liberada às 8h49. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) também atuaram no resgate às vítimas.