Carro capota e acidente deixa 2 feridos graves na BR 101 em Ibiraçu

Em imagens do local do acidente é possível ver o automóvel com as quatro rodas para cima em uma área de vegetação à margem da rodovia federal. A PRF disse que o acidente foi registrado por volta das 6h. A Ecovias 101, concessionária que administra a BR 101, informou que o trânsito no local chegou a fluir com desvio, mas a via foi totalmente liberada às 8h49. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) também atuaram no resgate às vítimas.