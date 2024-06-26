Carreta tomba em acidente na Rodovia Leste-Oeste em Cariacica

Carreta tomba na Rodovia Leste-Oeste, na manhã desta quarta (26) Crédito: Kaíque Dias/ TV Gazeta

Conforme a empresa responsável, o condutor está bem e uma equipe foi até o local para retirada do veículo. Na manhã desta quarta-feira, um guincho estava no local para a remoção. A carreta carregava contêineres abertos, utilizados no transporte de carros. O peso dessas estruturas seria o que teria feito com que o veículo tombasse.

O Departamento de Rodovias e Edificações do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela administração da Rodovia Leste-Oeste, foi procurado e orientou que a reportagem procurasse a Polícia Militar.

A PM informou que na noite de terça-feira (25) uma carreta tombou na Rodovia Leste-Oeste, no bairro Campo Belo, e militares do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran) foram ao local e não havia feridos. O proprietário do veículo ficou responsável por acionar o guincho.