Carreta tomba às margens da BR 101 em Presidente Kennedy

Uma carreta tombou às margens da BR 101, no km 436, sentido Rio de Janeiro, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (26). De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, não houve vítima e nem a via precisou ser interditada.
A ocorrência foi registrada às 4h32. Recursos da concessionária (guincho, ambulância e viatura de inspeção) foram enviados ao local. A Polícia Rodoviária Federal disse que não possui informações do acidente nem a dinâmica do que teria acontecido.