Caminhão derruba dois postes e deixa imóveis sem energia em Cachoeiro

Um caminhão derrubou dois postes na Avenida José Rosa Machado, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (6). Segundo a Polícia Militar (PM), o veículo teria dado ré e atingido uma das estruturas, que acabou arrastando a outra, fazendo com que ambas caíssem na via.

Ainda de acordo com os militares, um motociclista que passava pelo local chegou a cair, mas não foi atingido. Duas viaturas da Guarda Municipal de Trânsito foram acionadas para controlar o fluxo de veículos, que precisou ser desviado para o pátio de um posto de combustíveis próximo.