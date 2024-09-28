Cães são resgatados após denúncia de maus-tratos em Colatina

Cães foram resgatados de um imóvel no bairro Olivio Zonateli Crédito: Prefeitura de Colatina

Cinco cães da raça Husky Siberiano foram resgatados em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (27), após a Superitendência de Meio Ambiente do município receber denúncias de que os animais estavam sendo vítimas de maus-tratos. Em um dos locais onde os cachorros foram encontrados, havia um rato morto. Filhotes estavam com pulgas e um dos cães adultos estava com a pata machucada.

De acordo com a Polícia Militar , uma equipe esteve no bairro Olivio Zonateli para prestar apoio à superintendente de Meio Ambiente do município, pois ela havia recebido a denúncia de que cinco cães da raça Husky Siberiano estavam em estado insalubre em uma residência. No local, diz a nota da PM, a equipe constatou o fato.

Com autorização do tutor dos animais, os militares entraram no quintal e relataram terem encontrado cinco cães em estado insalubre, sendo um macho e uma fêmea que estavam amarrados em um pequeno cercado, dois filhotes de aproximadamente três semanas e uma fêmea (mãe dos filhotes) solta no quintal e com a pata direita traseira ferida. Os filhotes estavam em um porão, onde havia comida para a mãe. Ao lado do recipiente, foi encontrado um rato morto. Os filhotes estavam com pulgas.

"Os animais encontravam-se em situação bem ruim. Eram três cães adultos, duas fêmeas e um macho, e dois filhotes. Havia ausência de comida e água muito suja", disse o veterinário Adriano Marchiori, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Colatina, em entrevista à TV Gazeta.

Após o resgate, os animais foram encaminhados ao Centro de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Colatina. No local, vão receber cuidados veterinários até serem reabilitados. O proprietário do imóvel foi encaminhado para a 15ª Delegacia Regional. A Polícia Civil informou que o tutor dos animais foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso continuará sendo investigado, conforme a corporação.