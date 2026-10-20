BR 101 em Iconha será interditada por uma hora nesta terça-feira (20)

A BR 101 será interditada por uma hora, a partir das 14h desta terça-feira (20), no km 372,8, em Iconha, na Região Sul do Espírito Santo, para uma operação de desmonte de rochas. A informação foi divulgada pela Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia.
Segundo a empresa, após a operação, poderá ser adotado o sistema de Pare e Siga no trecho. Em caso de chuva, a atividade poderá ser reagendada. O serviço faz parte das obras realizadas entre os quilômetros 357 e 373 da BR 101, no trecho entre Anchieta e Iconha.
🚧 Motoristas, atenção para interdição programada, nesta terça (20) https://t.co/IB8M9GxcFw— Ecovias Capixaba (@ecoviascapixaba) October 20, 2026