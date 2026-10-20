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Desmonte de rochas

BR 101 em Iconha será interditada por uma hora nesta terça-feira (20)

Publicado em

20 out 2026 às 10:40

A BR 101 será interditada por uma hora, a partir das 14h desta terça-feira (20), no km 372,8, em Iconha, na Região Sul do Espírito Santo, para uma operação de desmonte de rochas. A informação foi divulgada pela Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia. 


Segundo a empresa, após a operação, poderá ser adotado o sistema de Pare e Siga no trecho. Em caso de chuva, a atividade poderá ser reagendada. O serviço faz parte das obras realizadas entre os quilômetros 357 e 373 da BR 101, no trecho entre Anchieta e Iconha

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Tragédia

Criança morre atropelada por caminhão na Serra

Publicado em 20/10/2026 às 10:57
Ambulância do SAMU
Samu chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu Fernando Madeira

Uma criança, de aproximadamente cinco anos, morreu atropelada por um caminhão no bairro Praiamar, na região de Nova Almeida, na Serra. O acidente aconteceu por volta de 9h30 desta terça-feira (20). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas a vítima já havia falecido. Ainda não há informações do sexo da criança.


Segundo a Polícia Militar, o atropelamento aconteceu na Rua Usiminas. Ainda de acordo com os militares que atenderam a ocorrência, o motorista do caminhão se apresentou no Destacamento de Polícia Militar (DPM) de Nova Almeida após o acidente. Ele informou à polícia que não viu a criança.


As polícias Civil e Militar foram procuradas para mais informações sobre o caso. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada.


Com informações do g1ES

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Breno Alexandre

Repórter / [email protected]
Breno Alexandre
Bairro Flexal I

Colisão entre motos mata homem e deixa outro ferido em Cariacica

Publicado em 20/10/2026 às 09:30

Um homem, identificado como Fabiano Amantino Rossi, de 32 anos, morreu após uma colisão entre duas motos na noite de segunda-feira (19), no bairro Flexal I, em Cariacica. O outro motociclista ficou ferido e foi levado ao hospital.


Segundo a Polícia Militar, Fabiano seguia no sentido do bairro Graúna, enquanto o outro motociclista trafegava na direção contrária. Os dois veículos colidiram. Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.

Fabiano Amantino Rossi
Fabiano Amantino Rossi Acervo Pessoal

Ainda de acordo com a PM, a motocicleta de Fabiano estava com o licenciamento vencido, e ele não possuía habilitação para conduzir o veículo.


O outro motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Está foragido

Justiça manda prender suspeito de matar companheira grávida em Nova Venécia

Publicado em 20/10/2026 às 09:19
Os dois filhos do casal, de 4 e 7 anos, presenciaram o crime
Angelo Gabriel Albano dos Santos, de 23 anos, é suspeito de matar Leidimara Rocon Dias, de 24, na frente dos dois filhos Divulgação | PCES

A Justiça do Espírito Santo decretou, na noite de segunda-feira (19), a prisão preventiva de Angelo Gabriel Albano dos Santos, de 23 anos, principal suspeito de matar a companheira, Leidimara Rocon Dias, de 24 anos, em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. A mulher, que era conhecida como Iris, estava grávida de seis meses, e o bebê também morreu. Os dois filhos do casal, de 4 e 7 anos, presenciaram o crime.


Segundo a Polícia Civil a família estava na casa de amigos, na localidade de Córrego da Penha, quando Angelo e Leidimara começaram a discutir. Durante o desentendimento, o homem teria ido até o carro, pegado uma arma e atirado contra a companheira. Depois, fugiu e continua foragido.


O pedido de prisão preventiva foi feito no mesmo dia do crime, após a coleta de depoimentos e o levantamento de informações sobre o histórico do investigado. Angelo respondia em liberdade a um processo por tentativa de homicídio, por supostamente atirar contra policiais militares em agosto de 2025.


O inquérito apura os crimes de feminicídio e aborto provocado sem o consentimento da gestante. De acordo com a Polícia Civil, como o suspeito está foragido, o mandado de prisão pode ser cumprido por qualquer força de segurança.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Angelo, e deixa este espaço aberto para manifestações.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Bairro Novo México

Adolescente é agredido após roubo de bicicleta elétrica em Vila Velha

Publicado em 20/10/2026 às 09:06
Arma falsa e faca apreendidas com o adolescente de 14 anos
Arma falsa e faca apreendidas com o adolescente de 14 anos Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um adolescente de 14 anos foi agredido por pessoas que presenciaram uma tentativa de fuga após o roubo de uma bicicleta elétrica no bairro Novo México, em Vila Velha, na segunda-feira (19). 


Segundo a Polícia Militar, a vítima, um rapaz de 17 anos, relatou que voltava para casa quando foi abordado pelo adolescente, que o ameaçou com uma faca e uma arma falsa e roubou a bicicleta elétrica. O suspeito não conseguiu fugir com o veículo, que travou. Ele caiu no chão e foi cercado por pessoas que estavam no local e o agrediram.


O adolescente foi levado ao Pronto Atendimento (PA) da Glória e, em seguida, transferido para um hospital em Vitória. Ele sofreu uma lesão interna na cabeça e na nuca, além de escoriações pelo corpo. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e será encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase) assim que receber alta médica.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Tempo

Chuva de granizo surpreende moradores da zona rural de Ecoporanga

Publicado em 19/10/2026 às 21:34
Temporal com granizo surpreende moradores de Ecoporanga
Temporal com granizo surpreende moradores de Ecoporanga Leitor A Gazeta

Moradores da zona rural de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, foram surpreendidos por uma chuva de granizo na tarde desta segunda-feira (19). O fenômeno foi registrado nos distritos de Prata, Pratinha e Barbosa.


A reportagem de A Gazeta procurou a Defesa Civil do município para saber se houve registro de danos ou necessidade de atendimento em decorrência da chuva de granizo, mas ainda não obteve retorno.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Norte do ES

Homem de 44 anos morre em acidente de moto em Linhares

Publicado em 19/10/2026 às 15:49
Motociclista morre após bater em pé de árvore em Linhares
Leitor A Gazeta

O corpo do homem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A ocorrência é investigada pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo).
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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Lama e terra

Chuva causa estragos em Muniz Freire e afeta abastecimento de água

Publicado em 19/10/2026 às 13:46
Chuva na madrugada de segunda-feira (19) provocou transtornos em Muniz Freire
Chuva na madrugada de segunda-feira (19) provocou transtornos em Muniz Freire Divulgação/ Prefeitura de Muniz Freire

A chuva que atinge o Espírito Santo nos últimos dias provocou deslizamentos de terra e transtornos em estradas, ruas e imóveis em Muniz Freire, na Região do Caparaó no Estado, na madrugada desta segunda-feira (19). Segundo a prefeitura, a Defesa Civil municipal registrou 50 milímetros de chuva. 


Os distritos de Menino Jesus e o interior de Piaçu foram as áreas mais afetadas. Houve acúmulo de lama em ruas, danos em estradas rurais, plantações e partes de residências. Trechos das rodovias ES 181 e ES 379 também ficaram cobertos de água e lama e passavam por desobstrução. A prefeitura informou que atua de forma integrada para prestar assistência às famílias atingidas.


As fortes chuvas também afetaram o sistema de saneamento. Segundo a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), as Estações de Tratamento de Água (ETAs) de Muniz Freire e Piaçu operam com vazão reduzida, o que pode provocar interrupções temporárias no abastecimento. A orientação é que os moradores economizem água até que o sistema seja normalizado.


O temporal durante a madrugada também causou problemas em estradas de Venda Nova do Imigrante, que chegaram a ficar interditadas. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Sentido Vitória

Acidente com moto deixa trânsito lento na Terceira Ponte

Publicado em 19/10/2026 às 11:16
Acidente deixa trânsito lento na Terceira Ponte, sentido Vitória
Acidente deixa trânsito lento na Terceira Ponte, sentido Vitória Leitor A Gazeta

Um acidente deixou o trânsito lento na Terceira Ponte, no sentido Vitória, na manhã desta segunda-feira (19). Imagens enviadas para A Gazeta mostram uma ambulância na linha verde e uma pessoa recebendo atendimento no local. Ao lado, uma moto aparece caída.

Acidente deixa trânsito lento na Terceira Ponte, sentido Vitória
Acidente deixa trânsito lento na Terceira Ponte, sentido Vitória Ceturb-ES

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que ocorreram dois acidentes na Terceira Ponte. Um deles, às 10h30, entre duas motocicletas que bateram na traseira de um carro. Uma pessoa foi encaminhada ao hospital. 


O outro acidente, às 11h10, não teve vítimas e envolveu três motocicletas que bateram entre elas, atingindo dois carros. A pista foi liberada por volta das 11h30.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Atenção!

ES recebe alerta amarelo de chuva intensa para 21 cidades; veja quais

Publicado em 19/10/2026 às 11:11

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de chuvas intensas para 21 cidades do Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (19). O aviso é válido até as 23h59 de terça-feira (20). 


A previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Segundo o Inmet, o risco de alagamentos é baixo. 


Confira as cidades que receberam o alerta:


  1. Água Doce do Norte
  2. Barra de São Francisco
  3. Boa Esperança
  4. Conceição da Barra
  5. Ecoporanga
  6. Governador Lindenberg
  7. Jaguaré
  8. Linhares
  9. Montanha
  10. Mucurici
  11. Nova Venécia
  12. Pedro Canário
  13. Pinheiros
  14. Ponto Belo
  15. Rio Bananal
  16. São Domingos do Norte
  17. São Gabriel da Palha
  18. São Mateus
  19. Sooretama
  20. Vila Pavão
  21. Vila Valério

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairro de Lourdes

Mulher põe fogo em quarto de apartamento achando que namorado estava dentro, em Vitória

Publicado em 19/10/2026 às 10:15

Uma mulher de 40 anos foi presa após atear fogo no quarto de um apartamento na noite de domingo (18), no bairro de Lourdes, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, ela confessou que provocou o incêndio por acreditar que o namorado, de 39 anos, estava no cômodo. No entanto, o homem não estava no local.


Ainda de acordo com a Guarda Municipal, a equipe foi acionada inicialmente para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Conforme informações repassadas pelo Ciodes (190), uma mulher estaria gritando dentro de um apartamento.


Ao chegar ao endereço, os agentes perceberam fumaça preta saindo por uma das janelas do imóvel. Em seguida, uma moradora abriu o portão de acesso e permitiu a entrada da equipe.


Dentro do apartamento, os guardas foram recebidos pela suspeita, que afirmou que o namorado estaria no quarto em chamas. Os agentes entraram no cômodo e combateram o incêndio.


Após verificarem que o homem não estava no quarto, a mulher contou que havia ateado fogo no local por acreditar que o namorado estivesse ali. Uma garrafa de álcool e uma caixa de fósforos foram encontradas na área externa do quarto.


A suspeita foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuada pelo crime de incêndio.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura

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