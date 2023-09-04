Bombeiro reage a assalto no trânsito e mata suspeito em Vila Velha

Um subtenente do Corpo de Bombeiros, de 45 anos, reagiu a um assalto e matou um dos suspeitos, de 17 anos, na madrugada desta segunda-feira (4), na Praia das Gaivotas, em Vila Velha.
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, tudo aconteceu pouco depois da meia-noite. O bombeiro, que estava de motocicleta, contou aos policiais militares que estava parado no semáforo quando dois criminosos chegaram de moto, pararam ao lado dele e anunciaram o assalto.
O bombeiro sacou a arma e mandou que o garupa, que estava com uma submetralhadora caseira, largasse o armamento e que os dois se rendessem. Ainda segundo relato do subtenente, o bandido teria apontado a arma para ele, momento em que o militar disparou cerca de quatro vezes.
O garupa, identificado como Kauã Henrique Cunha de Oliveira, de 17 anos, foi atingido por dois tiros e morreu no local. O piloto fugiu. Uma terceira motocicleta, também com bandidos, teria passado no momento e atirado contra o bombeiro, que não foi atingido. O subtenente foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, ouvido e liberado.