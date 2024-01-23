Bairro de Cariacica será o primeiro do ES a receber o projeto Favela 3D

O projeto visa à implantação dos serviços básicos que darão dignidade aos moradores e também as melhorias físicas que serão realizadas em prol do território. Além disso, promove o desenvolvimento social, digital, geração de renda às comunidades.

“A partir de um mapeamento do território da favela e imersão nos problemas reais da comunidade, nossa equipe elenca as mudanças necessárias a serem feitas que podem envolver aspectos que vão desde saúde, educação e infraestrutura, até a geração de emprego e renda para os moradores. Estamos muito felizes em poder transformar a vida de mais pessoas e em receber o apoio do Estado para isso”, explica Nina Rentel, diretora de Tecnologias Sociais da Gerando Falcões