Bairro de Cariacica será o primeiro do ES a receber o projeto Favela 3D

O bairro Piranema, em Cariacica, será o primeiro do Espírito Santo, a receber o projeto Favela 3D, do Instituto Gerando Falcões, que tem o objetivo extinguir a miséria em todo o país. A iniciativa visa a transformar a vida das pessoas que residem nas favelas, entregando dignidade, desenvolvimento e digitalização.
A assinatura do Protocolo de Intenções do projeto, que é uma parceria do governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), e do Instituto Gerando Falcões, acontece nesta quarta-feira (24), às 10h, no Palácio Anchieta.
O projeto visa à implantação dos serviços básicos que darão dignidade aos moradores e também as melhorias físicas que serão realizadas em prol do território. Além disso, promove o desenvolvimento social, digital, geração de renda às comunidades.
“A partir de um mapeamento do território da favela e imersão nos problemas reais da comunidade, nossa equipe elenca as mudanças necessárias a serem feitas que podem envolver aspectos que vão desde saúde, educação e infraestrutura, até a geração de emprego e renda para os moradores. Estamos muito felizes em poder transformar a vida de mais pessoas e em receber o apoio do Estado para isso”, explica Nina Rentel, diretora de Tecnologias Sociais da Gerando Falcões