Armandinho sai do Podemos e vai se filiar ao PL para as eleições

O vereador de Vitória Armandinho Fontoura se desfiliou do Podemos, partido pelo qual foi eleito em 2020, nesta terça-feira (2). Ele deve se filiar ao PL em evento marcado para quinta-feira (4) e poderá concorrer novamente ao cargo este ano.

Antes de ser preso, ele já tinha manifestado interesse em deixar o Podemos e acordado sua saída com o presidente da sigla no Estado, o deputado federal Gilson Daniel. Contudo, o pedido de desfiliação não havia sido oficializado, o que aconteceu nesta terça (2).