Armandinho sai do Podemos e vai se filiar ao PL para as eleições

O vereador de Vitória Armandinho Fontoura se desfiliou do Podemos, partido pelo qual foi eleito em 2020, nesta terça-feira (2). Ele deve se filiar ao PL em evento marcado para quinta-feira (4) e poderá concorrer novamente ao cargo este ano.
Armandinho está afastado do mandato de vereador na Capital por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele integra uma investigação no Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do inquérito das Fake News. O parlamentar chegou a ser preso por ordem de Moraes em 2022 e foi solto cerca de um ano depois. Atualmente, usa tornozeleira eletrônica.
Antes de ser preso, ele já tinha manifestado interesse em deixar o Podemos e acordado sua saída com o presidente da sigla no Estado, o deputado federal Gilson Daniel. Contudo, o pedido de desfiliação não havia sido oficializado, o que aconteceu nesta terça (2).