Aposta de Vila Velha acerta a Lotofácil da Independência e fatura mais de R$ 2 milhões

Uma aposta de Vila Velha acertou 15 números no sorteio da Lotofácil da Independência, realizado na noite de segunda-feira (9), e levou exatos R$ 2.354.726,30. No total, 86 apostas acertaram as dezenas sorteadas e vão dividir o valor do prêmio, que foi de R$ 202.506.461,80.
As dezenas sorteadas foram: 03 - 04 - 05 - 06 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25.
A aposta de Vila Velha, simples, ou seja, de 15 números, foi realizada pela internet.
Outros ganhadores:
- 12.294 apostas acertaram os 14 números e ganharam R$ 1.353,14;
- 360.015 apostas levam R$ 30 após acertarem 13 dezenas;
- 4.072.967 apostas ganharam R$ 12 ao acertarem 12 números;
- 21.478.821 apostas ganhadoras levam R$ 6 após acertarem 11 dezenas.