Alunos da PM fazem mutirão de limpeza em Mimoso do Sul

A ação tem o objetivo de desobstruir o trânsito para pedestres e também veículos após uma ordem vinda do governador Renato Casagrande, explicou o Coronel Fabrício, comandante do 3° Comando de Polícia Ostensiva Regional, com sede em Cachoeiro de Itapemirim

“(Esse) É um mutirão dos alunos de soldados, que vieram de Vitória, por ordem do senhor governador, para a gente poder fazer a desobstrução da praça central e a rua central da cidade. A gente precisa deixar ela limpa, liberada, para melhorar o fluxo dos carros. Está um trânsito terrível, que não consegue passar por essa rua”, afirmou.

Todo o material está sendo juntado para que um caminhão e uma retroescavadeira retiem lixo e entulhos logo em seguida.

Em nota, a assessoria do governador informou que serão enviados 240 alunos soldados para ajudar na limpeza de Mimoso do Sul entre este sábado (30) e segunda-feira (1º). Serão 80 alunos soldados por dia, além de 80 profissionais do Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) e 75 maquinários do governo do Estado.