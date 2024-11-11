Acidente entre carros deixa um morto e 4 feridos na BR 101 em Aracruz

Vítima de acidente na BR 101, em Aracruz, foi identificada como Antônio Carlos Denis de Jesus Crédito: Reprodução/Redes Sociais

CORREÇÃO: Após publicação desta matéria, a PRF informou que o acidente matou uma pessoa e deixou outras quatro feridas, não cinco feridos, como informado anteriormente pela corporação. O título e o texto foram corrigidos.

Segundo a PRF, as vítimas todas estavam em um Toyota Corolla cinza. Antônio não resistiu e faleceu no local. As demais feridas foram socorridas em estado grave, entre elas, a esposa de Antônio. O casal estava no banco de trás. As pessoas que ocupavam o Hyundai IX 35 prata saíram ilesas.

A PRF informou que a colisão entre os veículos foi transversal. O Corolla atravessava de um lado para o outro da pista, quando IX 35, que vinha de Vitória, bateu. De acordo com as apurações iniciais da corporação, possivelmente houve desatenção do motorista do Corolla ao cruzar a rodovia. Foi feito o teste do bafômetro no motorista do veículo da Hyundai, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. O teste não pode ser feito no condutor do Toyota, devido ao quadro de saúde dele.

Em imagens, é possível ver o carro prata estava na pista, com a frente danificada. O cinza estava batido em um poste, com a frente bastante avariada e as portas retiradas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas feridas e a morta estavam todas presas às ferragens e foi necessário desencarcerá-las para efetuar o socorro.

Em nota, a Eco 101 informou que foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura), além da PRF, Samu, Corpo de Bombeiros, perícia da Polícia Científica e IML. "Quatro pessoas foram encaminhadas ao hospital e uma faleceu no local. O tráfegos seguiu com desvio no sentido Vitória (sul) e foi totalmente liberado à 1h06", finalizou.

O trânsito no local está normalizado na manhã desta segunda-feira (11).