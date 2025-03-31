Acidente com dois veículos deixa um ferido e arranca poste em Vitória

Um acidente afetou o trânsito e a sinalização no trecho entre a Avenida Desembargador Santos Neves e a Rua José Teixeira – trecho entre a Praia do Canto e Santa Helena – no final da manhã desta segunda-feira (31). A colisão entre dois automóveis deixou uma pessoa ferida, que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um dos veículos atingiu um poste de sustentação do semáforo da via, que agora passa por manutenção, segundo informou a Guarda Civil Municipal. Os agentes retiraram os carros envolvidos com o auxílio de um guincho e ressaltaram que o trânsito no local segue fluindo normalmente, sem retenções. A Polícia Militar, quando contatada, informou que a ocorrência ainda estava em andamento e não forneceu mais detalhes.