Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Ações do homem contra o meio ambiente teriam o poder de modificar o clima?
Mudanças globais

Ações do homem contra o meio ambiente teriam o poder de modificar o clima?

O aumento de temperatura nas regiões metropolitanas é incontestável. É o ônus da concentração da população nessas regiões, do progresso e do conforto demandado pela sociedade moderna

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

17 dez 2019 às 04:00
Luiz Carlos Menezes

Colunista

Luiz Carlos Menezes

Aquecimento global Crédito: Divulgação
O aumento de temperatura nas regiões metropolitanas é incontestável. Cidades mundo afora estão mais quentes e continuam esquentando. É o ônus da concentração da população nessas regiões, do progresso e do conforto demandado pela sociedade moderna. Decorre principalmente das fontes emissoras de gases poluentes e de calor, como o excesso de carros, máquinas industriais, asfalto, edifícios envidraçados, menor circulação do ar etc.
Mas o aquecimento das cidades – que ocupam menos de 0,3% da superfície do globo – teria condições de se expandir para os 99,7% não urbanos a ponto de provocar um aquecimento global? Está o planeta subordinado às ações do homem ou o homem ao planeta?

Veja Também

O Cordel de Bolsonaro sobre o Meio Ambiente

O renomado climatologista americano Don Easterbrook, professor emérito da Western Whashington University, PhD, afirma que a humanidade e a crescente emissão de carbono e outros gases do efeito estufa nada têm a ver com aquecimento global; que a Terra passa por constantes ciclos de aquecimento e resfriamento com duração aproximada de 30 anos; e que o discurso alarmista é uma estratégia de grupos interessados em obter dinheiro e poder junto à ONU.

Veja Também

Passo a passo para montar uma casa amiga do meio ambiente

Produtores rurais recebem pela preservação do meio ambiente e ajudam na recuperação do Rio Doce

Da mesma forma que o homem não tem o poder de evitar uma tempestade, um tsunami ou um terremoto – fenômenos da natureza – não tem o poder de provocar a mudança do clima do planeta. Os professores doutores e pesquisadores brasileiros nesta especialidade, Luiz Carlos Molion e Ricardo Augusto Felicio, também pensam assim.
Estudo recente da Nasa (2015) mostrou que a Antártida está ganhando mais gelo e não perdendo, como alguns apregoam. Em 2018, a cidade de Nova York enfrentou o maior frio já registrado em todos os tempos. E, no início deste mês, mais de três mil voos foram cancelados nos Estados Unidos devido às fortes nevascas provocadas por uma grande massa polar que atingiu a região Leste do país.

Veja Também

Construção civil também tem sua parcela de culpa no aquecimento global

Os que assistiram ao "Jornal Nacional" de 2 de dezembro deste ano puderam observar o enorme contraste entre duas notícias divulgadas naquela edição: uma, sobre a Conferência do Clima, em Madri, com incisivos depoimentos em defesa da tese do aquecimento global; outra, mostrando os transtornos enfrentados pelos nova-iorquinos com imagens do grande volume de neve obstruindo as ruas da cidade.

Veja Também

As perdas econômicas provocadas pela burocracia são imponderáveis

Vitória tem tudo para virar um dos principais polos turísticos do país

Melhorias viárias e tecnologia podem tornar Vitória uma cidade melhor

Diante de recordes de temperaturas negativas em várias partes do mundo e de notícias tão contrastantes, não seria o caso de os ativistas/defensores da tese do aquecimento global se empenharem em esclarecer contrastes como este? Ao que parece, os “aquecimentistas” preferem o silêncio!

Luiz Carlos Menezes

É engenheiro civil, empresário e conselheiro da Ademi-ES. Desenvolvimento urbano, tráfego e mobilidade urbana são os destaques deste espaço. Escreve quinzenalmente, às segundas

Tópicos Relacionados

Clima Meio Ambiente nova york tempestade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados