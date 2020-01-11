Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Abundância de dados é a arma da China para avanço da inteligência artificial
Transformação

Abundância de dados é a arma da China para avanço da inteligência artificial

Dados são o novo petróleo, portanto, não é de estranhar que a profissão de cientista de dados seja das mais promissoras. Esperamos que sejam usados para o bem

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

11 jan 2020 às 04:00
Evandro Milet

Colunista

Evandro Milet

Tecnologia e a Inteligência Artificial Crédito: Pixabay
Questionados sobre até que ponto a China está atrasada em relação ao Vale do Silício em inteligência artificial (IA), alguns empreendedores chineses, na brincadeira, respondem “16 horas” - a diferença de tempo entre a Califórnia e Pequim. É o que nos conta Kai-Fu Lee em seu livro "Inteligência Artificial".
As tecnologias que balizaram as outras três revoluções industriais - a máquina a vapor, a eletricidade e os primeiros computadores - levaram algumas gerações para impactarem a sociedade seja por proteção da tecnologia, seja porque demandavam grandes investimentos. A quarta revolução pode ser transmitida instantaneamente entre continentes.

Veja Também

China declara guerra pela inteligência artificial. E o Brasil com isso?

Como a tecnologia vai transformar o trabalho no futuro?

O impacto da inovação na vida social ainda é uma incógnita

O impacto na sociedade é rapidíssimo, eliminando empregos, transformando profissões ou criando novos serviços. Para essa nova eletricidade, baseada em IA, não há nada melhor que muitos dados. Quanto mais o sistema for exposto a exemplos de um fenômeno, mais precisamente poderá escolher padrões e identificar coisas no mundo real. Você preferiria ser atendido por um sistema médico de IA que foi alimentado com 10.000 dados ou com um milhão de dados?
Essa superabundância de dados é uma das vantagens da China. Em 2016, os 20 milhões pedidos diários de comida on-line na China foram dez vezes o total dos EUA. Os gastos com pagamento móvel superam os dos EUA em uma proporção de 50 para 1. As compras de comércio eletrônico são o dobro dos EUA , e a diferença está crescendo. Em bicicletas compartilhadas, a China lidera com 300 para 1. A Didi, que comprou a 99Taxi no Brasil, faz na China 4 vezes mais viagens que o total global da Uber.

Veja Também

Existe vida política para além de esquerda e direita

Por um Espírito Santo mais conectado pela internet das coisas

A política nacional está ficando chata com essa guerra dos sem-noção

A abundância de dados permite fazer inferências não percebidas e até inexplicáveis. Treinando seus algoritmos em milhões de empréstimos, a fintech chinesa Smart Finance descobriu milhares de características que estão correlacionadas com a credibilidade, mesmo que essas correlações não possam ser explicadas. A velocidade com que você digitou sua data de nascimento ou quanta bateria resta no seu celular pode sinalizar sobre sua capacidade de pagamento.
Dados são o novo petróleo, portanto, não é de estranhar que a profissão de cientista de dados seja das mais promissoras. Esperamos que sejam usados para o bem.

Evandro Milet

É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque.

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Tecnologia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados