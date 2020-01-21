Abandono do Centro de Vitória: descaso com historia e memória capixabas

Todos estas medidas legais estão previstas na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Cidade e inclusive no Plano Diretor Municipal de Vitória. Segundo as entidades que assinam a nota, até hoje estes instrumentos não foram efetivamente implementados pela prefeitura.

Será que estas entidades estão erradas ao se pronunciar? Por que nada foi feito? O que a prefeitura está esperando para resolver este grave problema social e urbanístico? O Centro da Capital é lugar da história e memória do povo capixaba. Cuidar da cidade é dar qualidade de vida do nosso povo.