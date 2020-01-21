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Cidade

Abandono do Centro de Vitória: descaso com historia e memória capixabas

Por que nada foi feito? O que a prefeitura está esperando para resolver este grave problema social e urbanístico? Cuidar da cidade é dar qualidade de vida do nosso povo

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

21 jan 2020 às 04:00
Paulo Brandão

Colunista

Paulo Brandão

Prédio antigo, localizado na Rua Sete, no Centro de Vitória, desabou Crédito: Fernando Madeira
Um grito de repúdio e perda de população, fuga de empresas, desativação, abandono e deterioração de prédios públicos e privados e do patrimônio histórico do Centro. Foi assim que a associação de Moradores – AMACentro -, e outras entidades se manifestaram após a queda de um prédio na semana passada. Um documento público, com o titulo de “abandono de imóveis no Centro de Vitória”, fala de riscos, perigos e da falta de respostas da prefeitura.
As entidades que assinam a nota, como o Núcleo de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo, denunciam um “grave problema” que se perpetua no Centro de Vitória. Segundo eles, existem “centenas de imóveis públicos e privados em estado de abandono e deterioração”. A responsabilidade recai sobre o município de Vitoria, que não reforma os seus próprios imóveis públicos e não cumpre sua função legal de fiscalizar e exigir a conservação dos imoveis particulares.

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Os proprietários que não usam e nem conservam seus imóveis também participam do abandono e desmonte do Centro. Por trás deste abandono tem uma decisão perversa. A vantagem econômica nos custos tributários incentiva a delapidação programada de um prédio. E quando o poder público não fiscaliza e não oferta um programa de incentivo ao uso dos imóveis, os proprietários fazem a soma custo x beneficio: demolição ou reforma, com custo mais alto, é preferível abandoná-los para desmoronar.
A nota não fala só de problemas. Ela apresenta as soluções, que já deveriam ter sido encaminhadas. As entidades mostram que os instrumentos urbanísticos, que exigem que a propriedade cumpra sua função social, existem há mais de 30 anos. Ações como “a notificação dos proprietários que mantêm seus imóveis abandonados; a cobrança de um valor mais alto de IPTU e que aumenta progressivamente no decurso do tempo; a desapropriação do imóvel pelo poder público, mediante pagamento por meio de títulos da dívida pública” deveriam ter sido usadas pelo poder público.

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Todos estas medidas legais estão previstas na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Cidade e inclusive no Plano Diretor Municipal de Vitória. Segundo as entidades que assinam a nota, até hoje estes instrumentos não foram efetivamente implementados pela prefeitura.
Será que estas entidades estão erradas ao se pronunciar? Por que nada foi feito? O que a prefeitura está esperando para resolver este grave problema social e urbanístico? O Centro da Capital é lugar da história e memória do povo capixaba. Cuidar da cidade é dar qualidade de vida do nosso povo.

Paulo Brandão

É bacharel em Filosofia. Com um olhar sempre atento para as ruas, reflete sobre as perspectivas de cidadania diante dos problemas mais visíveis da Grande Vitória

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