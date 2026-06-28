Discussão por pedaço de linguiça acaba em tentativa de homicídio no ES

Uma discussão iniciada após um homem ganhar um pedaço de linguiça em um sorteio durante uma confraternização terminou em uma tentativa de homicídio na noite da última sexta-feira (26), em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. O suspeito, de 47 anos, foi preso em flagrante sábado (27), enquanto tentava fugir pela BR 101, em João Neiva. No momento dos disparos, havia várias pessoas no local, incluindo crianças.





De acordo com a Polícia Civil, a confusão começou em um estabelecimento comercial, no bairro São Marcos, quando a vítima, de 53 anos, recebeu uma linguiça como prêmio de um sorteio. O suspeito não teria gostado da situação e iniciou uma discussão, que acabou envolvendo familiares dos dois homens.





Durante o desentendimento, o investigado levou um tapa no rosto. Em seguida, deixou o local, foi até o carro, pegou uma arma de fogo e retornou ao estabelecimento. As investigações apontaram que o homem efetuou diversos disparos contra a vítima. Em seguida, ainda perseguiu o veículo em que ela estava, com a intenção de matá-la. Apesar dos tiros, a vítima conseguiu escapar sem ser atingida.





Após o crime, policiais civis iniciaram as buscas e compartilharam informações com equipes da Polícia Militar, que montaram um cerco nas rodovias da região. O suspeito foi localizado e abordado na BR-101, na altura do bairro Cohab, em João Neiva, quando tentava fugir.





Depois de ser preso, ele indicou aos policiais onde havia escondido a arma utilizada no crime. No local, foi apreendido um revólver calibre .38, carregado, além de outras munições do mesmo calibre. Todo o material foi encaminhado para a perícia.





O homem foi levado para a Delegacia de Polícia de Marilândia, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, onde permanece à disposição da Justiça.