"A Gazeta digital está excelente", parabeniza leitor

Redação Multimídia da Rede Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta inaugurou uma nova fase em sua história, com o lançamento de um site mais completo e dinâmico, Nesta semana,inaugurou uma nova fase em sua história, com o lançamento de um site mais completo e dinâmico, conectado com as novas tecnologias , e também com a estreia de um novo jornal impresso, que chega neste sábado às bancas e aos assinantes. Confira abaixo alguns comentários dos leitores sobre esse e outros assuntos:

NOVA FASE - A Gazeta digital está excelente, conserva seus excelentes colunistas e continua dando voz aos leitores. Pelo tradicional padrão do jornal, temos certeza que A Gazeta impressa agradará aos leitores. Todo final de semana, saciaremos a saudade do jornal impresso. Parabéns à Rede Gazeta. (Aldo José Barroca)

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NOVA FASE 2 - Parabéns, A Gazeta, por se renovar e se mostrar atenta aos novos tempos! Um abraço mineiro ao meio mais capixaba de se informar! (Lucas Ribeiro)

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PETROBRAS - No país do faz de conta que existem leis, R$ 2,6 bilhões da Petrobras recuperados pela Lava Jato que, na maior desfaçatez e com a anuência do Superior Tribunal Federal e da Comissão de Valores Mobiliários, serão distribuídos para outros fins. A Petrobras foi duplamente prejudicada. A isso se pode denominar de butim do butim. (Humberto Schuwartz Soares)

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JANOT - Com todo respeito, e que me desculpe o Dr. Rodrigo Janot, mas essa sua confissão de quase haver atentado contra a vida do Dr. Gilmar Mendes, nas dependências da mais Alta Corte Judiciária do país, isso às vésperas do lançamento de um livro de sua autoria tratando dos subterrâneos do poder por onde circulou durante bom tempo, salvo melhor juízo, e com a máxima vênia, está com jeito de um tremendo golpe publicitário. (Roberto Pimentel)

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JUSTIÇA [Sobre sexto adiamento do julgamento do caso Gabriela Chermont, jovem morta há 23 anos] - Em um país onde o feminicídio tem números alarmantes, essa impunidade é como dar carta branca para que esses crimes aconteçam. (Léo Regattieri)

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