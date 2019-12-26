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Novos tempos

A comunicação se transformou para continuar a se comunicar com os públicos

Nosso comportamento, quer no consumo de comunicação, quer no relacionamento, está sendo ditado pela chamada influência digital. Não suportamos viver desconectados

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

26 dez 2019 às 04:00
Vinicius Figueira

Colunista

Vinicius Figueira

Comunicação na era digital Crédito: Divulgação
Estamos chegando no final do ano, e sempre quando chegamos ao final somos intimados a voltar ao começo para fazer memória do que deu certo e errado, do que progrediu e regrediu, do que mudou para não deixar de existir. Maquiavel já dizia: “Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança". Melhor dizendo, o que mudou hoje, mudará amanhã. E assim vai.
Um dos exemplos do nosso assunto de hoje é a própria A Gazeta. Transformou-se para continuar a existir na vida e no cotidiano dos capixabas, que como a maioria da população do mundo está hiperconectada. A notícia no papel deixou de ser consumida como antes, por isso, um novo jornal nos foi oferecido, em novo formato, uma outra forma de consumo, sem perder a essência que é sempre comunicar o cotidiano capixaba. Aliás, a mudança foi tão encorajada e significativa que ganhou pautas nacionais e se tornou referência no quesito mudanças na comunicação.

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A "Folha de S. Paulo" foi outro veículo que também decidiu mudar. Seguindo a força do podcast, entrou na vida dos brasileiros logo no Café da Manhã, comentando, discutindo notícia, pautas e emoções da política, economia, do cotidiano. A Globo também decidiu seguir o caminho, porque notou que as pessoas também passaram a consumir notoriamente os podcasts. Mas não para por aí... O Grupo Globo, no mês de novembro, agregou as marcas TV Globo, Globosat, Som Livre, Globo.com, Globoplay e DG Corp dentro de uma mesma estrutura: “Uma só Globo”. “A experiência digital mudou muito a maneira como o público consome mídia, conteúdo, e nós mudamos junto", realça Jorge Nóbrega, presidente executivo da marca.
Se notarmos toda mudança, ela inicia no comportamento. E, hoje, o nosso comportamento, quer no consumo de comunicação, quer no relacionamento, está sendo ditado pela chamada influência digital. Não suportamos viver desconectados, pois colocamos o nosso prazer no “estar plugado”. A influência digital modifica nossa forma de comprar, de ser, de pensar, de falar, de escrever, enfim...

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Isso é tão verdade que recentemente o "Meio&Mensagem" veiculou dados importantes dizendo que o Google (que soma o YouTube) e Facebook (com Instagram e WhatsApp) ficaram com 86% da receita publicitária mundial — U$ 55 bilhões do Facebook e U$ 117,3 bilhões do Google em 2018. Já pensou?
A forma de fazer comunicação mudou. Todos viramos influentes e líderes de opinião nessa era digital, mas a forma como estamos consumindo comunicação não precisa ser questionada? Nota: tudo muda a partir de nós. Tudo nos é oferecido a partir do que desejamos. Tudo está sendo transformado para nos “agradar”. A partir da reflexão de hoje, precisamos nos perguntar: Quem eu sou? Aliás, estou sendo eu? O que ando desejando? Se tudo muda a partir do meu comportamento, como estou me comportando? Será do melhor modo? Da mesma forma como não podemos nos permitir ser manipulados, da mesma forma não posso manipular a transformação.

Vinicius Figueira

É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

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