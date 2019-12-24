A cartinha de Bolsonaro para o Papai Noel

Caro senhor Papai Noel... Em 2019, não fui um bom menino, até porque esse negócio de ser “bom menino” é bom-mocismo instituído pela ditadura do “politicamente correto”. E, como eu disse na minha posse no dia 1º de janeiro, fui eleito para libertar o Brasil do socialismo e dessa qüestão do “politicamente correto”, tá ok?
Sou, no entanto, cidadão de bem exemplar, defensor da família, de Deus, dos valores cristãos, da liberdade, da pátria e das nossas Forças Armadas (sem esquecer, é claro, a minha defesa incondicional do Trump e de Israel). Por isso, me considero merecedor de um presentinho do senhor, se puder dar uma passadinha na minha casa no Alvorada.
Acontece que eu tô meio na dúvida sobre o que devo pedir pro senhor me trazer, até porque, sabe como é... se o senhor observou o meu primeiro ano de governo, deve ter reparado que esse negócio de escolher e decidir sem voltar atrás não é bem meu forte… Pra facilitar, então, fiz uma listinha, pra saber do que é que eu estou precisando…
Pensei em pedir pro senhor um ex-astrólogo guru com uma legião de seguidores fiéis nas redes sociais, que espalhou os seus discípulos pelo MEC e pelos órgãos culturais do governo, para liderar de fora do país uma guerra contra o marxismo cultural… Mas isso eu já tenho e tô muito feliz com meu guru, tá ok? Tudo bem que, de vez em quando, ele arruma umas confusõezinhas com o Mourão ou com a ala militar do governo… Mas o que é isso perto do 02 e do meu outro garoto, não é verdade?
Pensei então em pedir pro senhor um Ministério da Cultura enfraquecido… mais que enfraquecido, extinto mesmo, transformado em secretaria especial dentro do Ministério da Cidadania, depois transferida para o Ministério do Turismo… Pensei em pedir o desmonte gradual não só da Lei Rouanet como de todas as políticas federais de incentivo a atividades culturais inúteis nesta pátria que tem outras prioridades. Queria ver o coitadismo e o mimimi desse monte de artista vagabundo e esquerdista mal-acostumado a ficar pendurado nas tetas do Estado… Seria uma beleza, não seria? Mas na verdade isso eu já tenho! Acabou a mamata, tá ok?
Ainda no tocante a essa qüestão da guerra cultural, pensei em pedir pro senhor um secretário especial de Cultura que chama a Fernanda Montenegro de “sórdida” e de “mentirosa”… Risquei da lista. Já tenho!
Cogitei, então, um presidente para a Fundação Palmares que é contra os movimentos negros, afirma que o Brasil tem “racismo nutella” e defende que a escravidão foi benéfica para os descendentes dos escravos negros… Mas também risquei da lista. Já encontrei e nomeei! Muito satisfeito com o rapaz.
Talvez, então, um presidente para a Biblioteca Nacional que associa Caetano Veloso, Gabriel o Pensador e Renato Russo ao analfabetismo… Droga… também já tenho!
Já sei! E se o senhor me der um presidente da Funarte para quem o rock leva ao aborto e ao satanismo? Um verdadeiro intelectual, para quem os Beatles eram agentes a serviço da União Soviética e que, em parceria com aquele tal de Adorno, conspiraram nos anos 1960 para destruir a moralidade, a família norte-americana, a cultura ocidental e o capitalismo! Ah, é mesmo… O senhor não vai acreditar, mas também já tenho um!
Vamos então para a Educação! Pensei em pedir pro senhor um ministro que, como eu, odeia o esquerdopata Paulo Freire e quer tirá-lo do MEC com um lança-chamas. Um ministro que trata as universidades federais como o que elas realmente são: centros esquerdistas que só produzem balbúrdia e drogas em laboratórios (prova é um detalhe irrelevante); que trata estudantes como um bando de maconheiros, preguiçosos, gayzistas e feministas; e professores, como zebras gordas e esquerdopatas.
Um ministro que, tudo bem, pode até não saber escrever direito e não ser muito bom no tocante a essa qüestão de ortografia e que pode até não ter projeto muito claro para a educação da nossa pátria, mas que se empenha como ninguém da minha equipe no que realmente importa: a guerrilha ideológica nas trincheiras virtuais… digo, guerrilha não ideológica, porque meu governo não tem viés ideológico, tá ok?
Mas é lógico que isso eu já tenho!
Pensei, então, em pedir pro senhor um ministro do Meio Ambiente que despreza aquele tal de Chico Mendes tanto quanto eu, que não acredita nessa patifaria de “aquecimento global” inventada pela mídia vermelha que idolatra aquela pirralha; um ministro que culpa o Greenpeace por desastres ambientais como no tocante àquela história da mancha de óleo (prova é um detalhe irrelevante); um ministro que esvazia os conselhos, enfraquece o ICMBio e faz uma limpa no Ibama; um ministro que, como eu, acredita que reservas ecológicas e indígenas só prejudicam a vida de quem quer empreender no campo; que esse negócio de legislação e de fiscalização ambiental só atrapalha o desenvolvimento econômico da pátria; que “proteção ecológica” é papo de vegano, ongueiro esquerdista e de ambientalista xiita que não deseja o melhor para a nação; que o negócio é flexibilizar a legislação ambiental, acabar com a qüestão do licenciamento e abrir de vez a Amazônia para a exploração do garimpo e do agronegócio, em nome da soberania nacional.
Esse ministro, sim, me encheria de orgulho! Mas espera aí, o que é que eu tô falando? Esse ministro eu também já tenho!
E nas Relações Exteriores? Pensei em pedir ao senhor um ministro bem alinhado comigo, quem sabe um outro seguidor do Olavo, que, como eu, seja um soldado na guerra permanente contra o exército vermelho. Um diplomata que não esteja entre os tops no tocante à hierarquia da carreira do Itamaraty, mas que esteja sempre alerta ao retorno da ameaça comunista na América Latina e que conduza um alinhamento perfeito da nossa pátria com o governo dos Estados Unidos. Um cara para quem a Europa representa a decadência do Ocidente, e que enxerga Donald Trump como um deus em quem reside a única salvação possível para a tradição judaico-cristã ocidental… Mas claro, sem viés ideológico!
Enfim, mais um riscado da lista! Também já tenho um e estou muito feliz com ele.
Falando em Trump, pensei em pedir ao senhor a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente só para poder dizer a ele: “I love you”. Mas este ano já consegui isso, e realmente foi um presentão! Pouco importa se ele ignorou completamente o meu pedido para dar uma forcinha para o Brasil ingressar na OCDE e se ultimamente está com esse papo de sobretaxar o aço que nós exportamos pra lá. É como um casamento: crise passageira.
Sobrou o quê? Economia! Pensei em pedir ao senhor um superministro que toque todo esse barco sozinho porque, o senhor sabe, né, no tocante a isso daí não entendo nada… Um cara sério que, assim como eu, tenha apreço pelo regime militar e que, diante da primeira ameaça de protestos dos idiotas úteis, ameace com um AI-cincozinho… Ihhhhhh, Papai Noel, esse eu já tenho desde antes da campanha.
Ora, quer saber de uma coisa? Eu não vou é lhe pedir coisa nenhuma! O Ernesto está aqui me alertando que o Olavo contou pra ele que o senhor também não passa de um agente da KGB infiltrado. Bem que eu devia ter desconfiado… Esses seus trajes vermelhos são mesmo coisa de comuna! E esse negócio de “seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem”… Isso é papo de marxista que acredita em “luta de classes”, “desigualdade social” e que quer dividir o país entre ricos e pobres, brancos e negros, gays e héteros, sulistas e nordestinos…
Não posso fechar a fronteira aérea, mas, se o senhor quiser vir para o Brasil no Natal com seus veadinhos, não será bem-vindo!
Se quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade.
Assinado: Jair Messias Bolsonaro