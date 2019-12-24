A cartinha de Bolsonaro para o Papai Noel

A cartinha do papai Noel para o Bolsonaro Crédito: Amarildo

Caro senhor Papai Noel... Em 2019, não fui um bom menino, até porque esse negócio de ser “bom menino” é bom-mocismo instituído pela ditadura do “politicamente correto”. E, como eu disse na minha posse no dia 1º de janeiro, fui eleito para libertar o Brasil do socialismo e dessa qüestão do “politicamente correto”, tá ok?

Sou, no entanto, cidadão de bem exemplar, defensor da família, de Deus, dos valores cristãos, da liberdade, da pátria e das nossas Forças Armadas (sem esquecer, é claro, a minha defesa incondicional do Trump e de Israel). Por isso, me considero merecedor de um presentinho do senhor, se puder dar uma passadinha na minha casa no Alvorada.

Acontece que eu tô meio na dúvida sobre o que devo pedir pro senhor me trazer, até porque, sabe como é... se o senhor observou o meu primeiro ano de governo, deve ter reparado que esse negócio de escolher e decidir sem voltar atrás não é bem meu forte… Pra facilitar, então, fiz uma listinha, pra saber do que é que eu estou precisando…

Pensei em pedir pro senhor um ex-astrólogo guru com uma legião de seguidores fiéis nas redes sociais, que espalhou os seus discípulos pelo MEC e pelos órgãos culturais do governo , para liderar de fora do país uma guerra contra o marxismo cultural… Mas isso eu já tenho e tô muito feliz com meu guru, tá ok? Tudo bem que, de vez em quando, ele arruma umas confusõezinhas com o Mourão ou com a ala militar do governo… Mas o que é isso perto do 02 e do meu outro garoto, não é verdade?

Olavo de Carvalho Crédito: Reprodução/Facebook

Pensei então em pedir pro senhor um Ministério da Cultura enfraquecido… mais que enfraquecido, extinto mesmo, transformado em secretaria especial dentro do Ministério da Cidadania, depois transferida para o Ministério do Turismo… Pensei em pedir o desmonte gradual não só da Lei Rouanet como de todas as políticas federais de incentivo a atividades culturais inúteis nesta pátria que tem outras prioridades. Queria ver o coitadismo e o mimimi desse monte de artista vagabundo e esquerdista mal-acostumado a ficar pendurado nas tetas do Estado… Seria uma beleza, não seria? Mas na verdade isso eu já tenho! Acabou a mamata, tá ok?

Roberto Alvim Crédito: Reprodução/Youtube/TV Cultura

Cogitei, então, um presidente para a Fundação Palmares que é contra os movimentos negros , afirma que o Brasil tem “racismo nutella” e defende que a escravidão foi benéfica para os descendentes dos escravos negros… Mas também risquei da lista. Já encontrei e nomeei! Muito satisfeito com o rapaz.

Já sei! E se o senhor me der um presidente da Funarte para quem o rock leva ao aborto e ao satanismo ? Um verdadeiro intelectual, para quem os Beatles eram agentes a serviço da União Soviética e que, em parceria com aquele tal de Adorno, conspiraram nos anos 1960 para destruir a moralidade, a família norte-americana, a cultura ocidental e o capitalismo! Ah, é mesmo… O senhor não vai acreditar, mas também já tenho um!

Vamos então para a Educação! Pensei em pedir pro senhor um ministro que, como eu, odeia o esquerdopata Paulo Freire e quer tirá-lo do MEC com um lança-chamas. Um ministro que trata as universidades federais como o que elas realmente são: centros esquerdistas que só produzem balbúrdia e drogas em laboratórios (prova é um detalhe irrelevante); que trata estudantes como um bando de maconheiros, preguiçosos, gayzistas e feministas; e professores, como zebras gordas e esquerdopatas.

Um ministro que, tudo bem, pode até não saber escrever direito e não ser muito bom no tocante a essa qüestão de ortografia e que pode até não ter projeto muito claro para a educação da nossa pátria, mas que se empenha como ninguém da minha equipe no que realmente importa: a guerrilha ideológica nas trincheiras virtuais… digo, guerrilha não ideológica, porque meu governo não tem viés ideológico, tá ok?

Mas é lógico que isso eu já tenho!

O ministro da Educação Abraham Weintraub Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Esse ministro, sim, me encheria de orgulho! Mas espera aí, o que é que eu tô falando? Esse ministro eu também já tenho!

Ricardo Salles e Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR

E nas Relações Exteriores? Pensei em pedir ao senhor um ministro bem alinhado comigo, quem sabe um outro seguidor do Olavo, que, como eu, seja um soldado na guerra permanente contra o exército vermelho. Um diplomata que não esteja entre os tops no tocante à hierarquia da carreira do Itamaraty, mas que esteja sempre alerta ao retorno da ameaça comunista na América Latina e que conduza um alinhamento perfeito da nossa pátria com o governo dos Estados Unidos . Um cara para quem a Europa representa a decadência do Ocidente, e que enxerga Donald Trump como um deus em quem reside a única salvação possível para a tradição judaico-cristã ocidental… Mas claro, sem viés ideológico!

Enfim, mais um riscado da lista! Também já tenho um e estou muito feliz com ele.

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Falando em Trump, pensei em pedir ao senhor a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente só para poder dizer a ele: “I love you”. Mas este ano já consegui isso, e realmente foi um presentão! Pouco importa se ele ignorou completamente o meu pedido para dar uma forcinha para o Brasil ingressar na OCDE e se ultimamente está com esse papo de sobretaxar o aço que nós exportamos pra lá . É como um casamento: crise passageira.

Ao lado de Donald Trump, presidente Jair Bolsonaro assina livro de visitas da Casa Branca Crédito: Alan Santos/PR

Sobrou o quê? Economia! Pensei em pedir ao senhor um superministro que toque todo esse barco sozinho porque, o senhor sabe, né, no tocante a isso daí não entendo nada… Um cara sério que, assim como eu, tenha apreço pelo regime militar e que, diante da primeira ameaça de protestos dos idiotas úteis, ameace com um AI-cincozinho … Ihhhhhh, Papai Noel, esse eu já tenho desde antes da campanha.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende a reforma da Previdência Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Ora, quer saber de uma coisa? Eu não vou é lhe pedir coisa nenhuma! O Ernesto está aqui me alertando que o Olavo contou pra ele que o senhor também não passa de um agente da KGB infiltrado. Bem que eu devia ter desconfiado… Esses seus trajes vermelhos são mesmo coisa de comuna! E esse negócio de “seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem”… Isso é papo de marxista que acredita em “luta de classes”, “desigualdade social” e que quer dividir o país entre ricos e pobres, brancos e negros, gays e héteros, sulistas e nordestinos…

Não posso fechar a fronteira aérea, mas, se o senhor quiser vir para o Brasil no Natal com seus veadinhos, não será bem-vindo!

Se quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade.