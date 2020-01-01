2020 de mulheres e meninas empoderadas e cheio de resoluções a cumprir

2020: um ano novo Crédito: Divulgação

1º de janeiro de 2020. Depois de um ano tão complicado para nós, brasileiras e brasileiros, é tempo de pensarmos em um futuro melhor. Há quem diga que 2019 foi um ano terrível, de inúmeras “provações” e situações que nos levaram ao limite. Concordo. Mas não limito 2019 a isso, felizmente. Confesso que pensei que 2019 fosse ser um ano bem mais triste e doloroso.

Passamos por situações que há tempos não pensávamos mais que fôssemos estar suscetíveis a elas. Mas também vi em 2019 um ano de união, de encontros, de fortalecimento e entendimento de que não estamos sozinhos. Foi assim que encerrei meu 2019 e é assim que inicio meu 2020. Com sonhos e planos, sempre otimista, sem deixar de questionar e atacar quando as coisas ruins se mostram à nossa frente.

Minha resolução de ano novo ficou assim: que em 2020 alcancemos a igualdade de gênero e todas as mulheres e meninas sejam empoderadas; que todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte seja extinta; que todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas sejam eliminadas; que seja reconhecido e valorizado o trabalho de assistência e o trabalho doméstico não remunerado; que seja garantida a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública.

Ainda quero que em 2020 o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos sejam assegurados; que sejam realizadas reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, assim como o acesso a propriedade e controle de terra, serviços financeiros, herança e os recursos naturais; que aumente o uso de tecnologia de base para promover o empoderamento das mulheres; e que sejam adotadas e fortalecidas políticas sólidas e legislações aplicáveis para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as meninas e mulheres em todos os níveis.

Essas resoluções não vieram espontaneamente da minha cabeça. Estão prontas desde 2015 para serem aplicadas até 2030. Me valho delas porque acredito que são metas importantíssimas para que meninas e mulheres possam ter anos melhores e incríveis. São minhas metas para 2020, mas também para a próxima década.