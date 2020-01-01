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Novo ano

2020 de mulheres e meninas empoderadas e cheio de resoluções a cumprir

2019 serviu para jogar luz a muita coisa que estava escondida e acredito que 2020 é um ano para nos juntarmos cada vez mais e colocarmos em práticas nossas resoluções

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

01 jan 2020 às 04:00
Renata Bravo

Colunista

Renata Bravo

2020: um ano novo Crédito: Divulgação
1º de janeiro de 2020. Depois de um ano tão complicado para nós, brasileiras e brasileiros, é tempo de pensarmos em um futuro melhor. Há quem diga que 2019 foi um ano terrível, de inúmeras “provações” e situações que nos levaram ao limite. Concordo. Mas não limito 2019 a isso, felizmente. Confesso que pensei que 2019 fosse ser um ano bem mais triste e doloroso.
Passamos por situações que há tempos não pensávamos mais que fôssemos estar suscetíveis a elas. Mas também vi em 2019 um ano de união, de encontros, de fortalecimento e entendimento de que não estamos sozinhos. Foi assim que encerrei meu 2019 e é assim que inicio meu 2020. Com sonhos e planos, sempre otimista, sem deixar de questionar e atacar quando as coisas ruins se mostram à nossa frente.

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Minha resolução de ano novo ficou assim: que em 2020 alcancemos a igualdade de gênero e todas as mulheres e meninas sejam empoderadas; que todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte seja extinta; que todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas sejam eliminadas; que seja reconhecido e valorizado o trabalho de assistência e o trabalho doméstico não remunerado; que seja garantida a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública.

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Ainda quero que em 2020 o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos sejam assegurados; que sejam realizadas reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, assim como o acesso a propriedade e controle de terra, serviços financeiros, herança e os recursos naturais; que aumente o uso de tecnologia de base para promover o empoderamento das mulheres; e que sejam adotadas e fortalecidas políticas sólidas e legislações aplicáveis para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as meninas e mulheres em todos os níveis.

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Essas resoluções não vieram espontaneamente da minha cabeça. Estão prontas desde 2015 para serem aplicadas até 2030. Me valho delas porque acredito que são metas importantíssimas para que meninas e mulheres possam ter anos melhores e incríveis. São minhas metas para 2020, mas também para a próxima década.
Acredito que há muita gente que tem as mesmas metas e estão espalhadas por esse Brasil lindo. 2019 serviu para jogar luz a muita coisa que estava escondida e acredito que 2020 é um ano para nos juntarmos cada vez mais e colocarmos em práticas nossas resoluções. Feliz Ano Novo!

Renata Bravo

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