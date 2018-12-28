Wei Wei é o motivo de comemorar o final de ano em São Paulo

Artista chinês Wei Wei Crédito: Amarildo

A ceia de Natal deste ano foi em São Paulo, onde moram três dos nossos filhos e cinco netos, formando uma expressiva maioria. O pedido dengoso da filha para ajudar na arrumação da casa nova engrossou as motivações para mudar o lugar da festa. Viajamos com expressa recomendação de ver a exposição de Ai Wei Wei, que ocupa os quatro andares da Oca, no Ibirapuera. Trata-se de artista chinês de alta potência, ativista convicto e corajoso, que enfrenta as forças que governam seu país com mãos de ferro. Faz tempo que ouvi falar dele pela primeira vez, mas só mesmo vendo de perto para perceber a contundência do seu trabalho, fruto de vivência intensa de cada questão e fundamentado num conceito direto: “saber e não esquecer”. Tudo é muito bem registrado para ampla difusão.

Para denunciar a morte de mais de cinco mil alunos, provocada pela má qualidade das construções de mais de 700 escolas públicas que não resistiram à força de um terremoto, Wei Wei ocupou 60 metros corridos do subsolo, com centenas de toneladas de vergalhões de aço que recolheu nos escombros, para representar trincas e descontinuidades nos terrenos afetados pelo fenômeno. Todos eles foram retificados manualmente, com marretas, por muitos colaboradores, durante vários meses de trabalho. Em paralelo, mobilizou moradores de todos os lugares atingidos para conseguir informações sobre cada criança que morreu.

Para expressar sua solidariedade com as populações de refugiados, lá está um um enorme barco inflável repleto de crianças e adultos, todos iguais, usando coletes salva-vidas. Tudo em plástico preto.