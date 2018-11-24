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Vitor Vogas

Vou de táxi? Não. Huck faz story ao lado de Hartung ao volante

Nem só de palestras vive o homem. Encontro de Lideranças também tem sido marcado por piadas e cenas inusitadas. Veja algumas delas aqui

Publicado em 24 de Novembro de 2018 às 13:11

Públicado em 

24 nov 2018 às 13:11
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

O helicóptero levando o governador Paulo Hartung e o apresentador Luciano Huck (ambos sem partido) não pousou diretamente no hotel onde é realizado o “Encontro de Lideranças” promovido pela Rede Gazeta. Eles tiveram que ir de carro do heliponto até a pousada. Hartung dispensou o motorista e assumiu o volante, para admiração de Huck, que seguiu no carona e até fez um story publicado em suas redes sociais.
"O Espírito Santo é incrível! Você chama o carro no aplicativo, e o próprio governador vem dirigindo."
"Bom piloto", elogia-se Hartung.
Huck concorda e aumenta o elogio: "Bom piloto! Tá dirigindo bem. O Estado e o carro".
Que merchan!
Esses dez segundinhos de vídeo e reconhecimento no Instagram de Huck valem mais, para PH, do que quatro anos de propaganda institucional. Não por acaso, a assessoria do Palácio Anchieta está espalhando o link para todos. É justo!
Liderança das palmas
Palestrante no “Encontro de Lideranças”, o governador Paulo Hartung exercitou a própria liderança sobre aos representantes de sua equipe no auditório, também como puxador de palmas. No meio da sua fala, o governador fez um cumprimento a outro palestrante. Como o auditório não reagiu, ele emendou: “Pelo menos meus secretários vão bater palma, já que não tenho liderança sobre todo o auditório.” Obedientes (e prudentes), os secretários de Estado presentes aplaudiram na hora.
“Quero ver na Globo”
Ao término do painel sobre renovação política, Luciano Huck foi presenteado com duas camisetas: uma dada pelo governo, com a receita da moqueca capixaba, e outra dada pela Rede Gazeta, da campanha “Somos Capixabas”. Quem entregou as lembranças para ele foi Paulo Hartung. O dono da Rede Gazeta, Carlos Fernando Lindenberg Filho (Café), arriscou um “pedido de merchandising” para Huck: “Quero ver você usando a camiseta em seu programa, no sábado à tarde”, disse Café, em tom de brincadeira.
“Ladrão” de emprego
O referido painel sobre renovação política, com Paulo Hartung, Luciano Huck e o empresário Eduardo Mufarej, foi mediado pelo diretor de jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer. Mas, no decorrer do debate, Hartung se empolgou um pouco e acabou fazendo as vezes de mediador. Até tomou a liberdade de endereçar questionamentos, ele mesmo, aos colegas de painel.
“Dá cá seu salário”
No encerramento do painel, dirigindo-se a Café, dono da empresa, Hartung fez um gracejo: “Só quero dizer ao Café que 20% do salário do Abdo neste mês deve ir para mim”. Abdo levou na esportiva e o governador emendou, arrancando gargalhadas da plateia: “Tô caminhando pro desemprego, meu filho!”
E agora?
Será que no dia 1º de janeiro Hartung mandará currículos para empresas de comunicação?
“Vendedor de camisa”
Diante da fala de Hartung, Luciano Huck também aproveitou a deixa para tirar um sarro do governador: “Já tá dirigindo Uber e agora tá até vendendo camiseta”, disse o apresentador para a plateia, logo após receber das mãos do governador as camisetas de presente. Riso geral.
Topa tudo
Quer dizer, enquanto Luciano apresenta o “Caldeirão do Huck” na Globo, o governador está “topando tudo por dinheiro”, hehehehe…
Posteridade
Falando em trabalho, Huck falou que pretende dar bastante para o escritor que fizer a sua biografia daqui a muitos anos. "Quero ser um cidadão atuante e dar bastante trabalho para o meu biógrafo no futuro", avisou o apresentador, hoje com 47 anos.
Constatação
Além de fazer stories, Huck pretende fazer história. Pelo que deu a entender, também na política brasileira.
Constatação 2
Do jeito que tudo o que ele toca vende, com certeza a biografia será um best-seller.
Tucano é 13!
O vice-governador, César Colnago (PSDB), assumiu ontem interinamente o governo no lugar de Hartung, que passará alguns dias na Inglaterra. O próprio Colnago fez piada com o fato, por causa do número de vezes em que ele teve que substituir o titular do início ao fim do atual governo: "Treze, hahaha! Treze vezes no total", disse Colnago, se zoando. Trata-se do número do PT, adversário histórico do PSDB de Colnago.
O governador Paulo Hartung assinou a transmissão oficial do cargo ao vice-governador César Colnago diante da entrada para o auditório do Encontro de Lideranças
Aos pés da pedra
Enquanto Hartung e Huck mostraram grande sintonia entre si, a senadora Rose de Freitas (MDB) mostrou que está para lá de entrosada com o prefeito de Cariacica, Juninho (PPS). Desde esta sexta-feira (23), os dois não se desgrudam no evento, realizado em uma pousada aos pés da Pedra Azul.
Prefeito Juninho e senadora Rose de Freitas conversaram longamente durante Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva
Ao pé do ouvido
Na noite de sexta, após o encerramento das atividades do dia, a senadora e o prefeito passaram mais de uma hora conversando a sós, e ao pé do ouvido, dentro do auditório. Sobre o que os dois tanto conversaram, não se sabe. Mas não é segredo para ninguém que Rose é adorada por prefeitos capixabas (inclusive Juninho, um de seus maiores aliados) porque ajuda a destravar muitos recursos federais em Brasília para os gestores municipais. Juninho, a propósito, é vice-presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).
Ao pé da mesa
Por falar em entrosamento, conforme adiantamos aqui nesta sexta, o senador eleito, Fabiano Contarato (Rede), colou em Paulo Hartung e em Luciano Huck, física e politicamente. Depois de chegarem a Pedra Azul no mesmo helicóptero oficial, os três almoçaram juntos no restaurante da pousada. 
Paulo Hartung, Luciano Huck e Fabiano Contarato almoçaram juntos em Pedra Azul, no Encontro de Lideranças Crédito: Assessoria de Comunicação do Governo do Estado

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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