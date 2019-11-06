Você sabe degustar cervejas especiais? Aprenda passo a passo

É chegada a hora de trabalhar com um dos sentidos que mais revela a composição de uma cerveja. O sistema olfativo é o melhor amigo dos sommeliers e um dos responsáveis por indicar qualidades e defeitos em uma bebida. Para que os aromas presentes na cerveja sejam liberados, rode gentilmente o copo e cheire em seguida. Nessa hora, o que chamamos de memória olfativa faz toda a diferença: se você tem boa memória para cheiros, poderá identificar facilmente os aromas que vêm do malte (casca de pão, biscoito, cereal, mel, caramelo, café, chocolate), dos lúpulos (especiarias, frutas, flores, terra), das leveduras (frutas secas, condimentos, frutas maduras, ácido), da maturação e também de outros processos.