Viviane Mosé convida para noite de poesia em Vitória

A filósofa e poeta capixaba Viviane Mosé lança a nova edição dos seus livros de poesia, “Frio” e “Calor”, no próximo dia 17, no espaço A Oca, no Centro de Vitória. A programação contará com uma fala da autora, seguida de bate-papo com o público, sessão de autógrafos, leituras de poemas e música ao vivo. A nova edição tem projeto gráfico dos designers Felipe Gomes e Werllen Castro e sai pelo selo da Usina Pensamento.
QUERIDOS DE RR
PIANISTAS CAPIXABAS PREMIADOS
Os alunos capixabas Estevão Medeiros e Olívia Silveira, da Escola de Música Gabriel Camargo, acabam de vencer a 28ª edição do tradicional Concurso de Piano da Faculdade e Conservatório Souza Lima, de São Paulo. Participaram do concurso competidores de todas as partes do país. Olívia Silveira, de apenas 8 anos, conseguiu o primeiro lugar tocando Bach, Tchaikovsky e Francisco Mignone. Já Estevão Medeiros aprendeu a tocar piano com apenas 2,5 anos. O concurso Souza Lima é organizado pela escola paulistana com o o objetivo de descobrir talentos em todas as faixas etárias.
ANIVERSÁRIO
QUE VENHA 2020!
Jonice Tristão prepara-se para comemorar 90 anos de vida e 85 anos do seu grupo em fevereiro de 2020.
INAUGURAÇÃO
Aníbal Abreu e Bernardo Fraga inauguram na próxima quinta (12), na Praia da Costa, a terceira unidade do Centro Médico Medconsulta.
NOVA FASE
Reginalva Mureb encerra sua gestão à frente da Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha para assumir as concessões de esgoto e água do Grupo Aegea, em Santa Catarina.
FESTA
"Estamos ensaiando um novo amor para 2020."
DICA DE LUXO/ Para brindar 2020!
A Maison Veuve Clicquot acaba de chegar ao Shopping Iguatemi, em São Paulo, no formato de pop up store. Parada obrigatória para admiradores da marca que buscam um presente de Natal e um champanhe para brindar a chegada de 2020. Aberto até 31 de dezembro, o espaço é dedicado à venda de Clicquot Rich Blanc e Clicquot Rich Rosé, os dois champagnes da maison criados especialmente para o preparo de drinques.