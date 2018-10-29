Vitória terá voo direto para Buenos Aires a partir de janeiro

Buenos Aires, destino do primeiro voo internacional regular de passageiros do novo Aeroporto de Vitória. Crédito: Divulgação

A partir de janeiro, Vitória terá um voo direto e regular para Buenos Aires, na Argentina. A rota internacional foi viabilizada após o governo do Estado reduzir a incidência de ICMS sobre o querosene de aviação. Ou seja, menos impostos, mais riquezas.

Expansão

Com a inauguração do novo aeroporto, Vitória entrou na rota de novos voos, como para Fortaleza (CE). Outros voos e novas linhas serão anunciados hoje pela Setur.

Coisa feia

Antes de ser inaugurada, é bom o DER dar uma geral na Leste-Oeste. A rodovia está sem sinalização, com mato e até lixo nas margens. Por enquanto, o quadro não é bonito não.

Parece, mas não é

Aviso a Bolsonaro e a Haddad/PT: parte dos votos que vocês receberam é de rejeição ao seu adversário. Portanto, mais humildade e bola no chão.

A velha política

Já tem político de olho no comando dos órgãos federais no Estado, como a Codesa. Presidente Bolsonaro, privatiza tudo que for possível e acaba logo com essa farra.

Bico seco

De um tucano capixaba que participou da festa da vitória de João Doria em São Paulo: “A tucanada paulista é pão-dura igual aí. Só tinha água mineral e café”.

Quase

Está no site do PT: o matemático Sérgio Wechsler, professor da USP, calculou e chegou à conclusão de que Haddad tinha 99,4% de chances de ser o novo presidente. Só se for do Corinthians.

Novos tempos

São boas as chances de os supermercados voltarem a reabrir aos domingos no Estado. A conferir amanhã na convenção coletiva que será assinada entre patrões e empregados.

Que coisa...

Esta eleição foi tão estranha que uma vereadora do PSL foi presa no interior de Alagoas por suspeita de compra de votos para Haddad.

Foram todos

Os quatro integrantes do movimento monarquista no Estado foram à Praça do Papa participar da festa da vitória de Bolsonaro.

Cidadania plena

O aposentado Cloves Gomes Ferreira, de 96 anos, morador de Itaguaçu, pediu ajuda à família e, de cadeira de rodas, foi votar domingo.

Que país é este?

Em crise, a Saraiva fechou 20 livrarias no país. Dentre elas, a do Shopping Praia da Costa.

O preferido

Os bairros de classe média foram os grandes responsáveis pela votação expressiva que Bolsonaro teve na Grande Vitória. Jardim Camburi, em Vitória, conferiu ao presidente eleito a maior votação da região: 17.775 votos.

O preferido 2

Em Vila Velha, Bolsonaro foi campeão nas urnas em Coqueiral de Itaparica (14.892). Na Praia da Costa e em Itapoã, ele teve votação superior a 11 mil votos; o mesmo patamar de Jardim da Penha, em Vitória, e Jacaraípe, na Serra.

O preferido 3

Em Cariacica, o capitão reformado foi mais votado nas urnas de Campo Grande, também reduto da classe média, onde amealhou 7.256 votos.

Parou por quê?

Leitora gastou mais de uma hora para fazer o trajeto entre Jardim Camburi e Bento Ferreira, na manhã de ontem. Ela encontrou dois obstáculos: um caminhão estava trocando um poste na Av. Saturnino de Brito, a pista ficou com apenas uma faixa, e não havia nenhum agente de trânsito para orientar os motoristas.

Por que parou?

Depois de superar o longo engarrafamento, a moça ainda enfrentou um velho problema em Vitória: a falta de sincronia dos semáforos. Foi um tal de para, anda, para, anda sem fim.

Quem é quem

O mercado político já começa a discutir possíveis nomes que vão compor o governo Bolsonaro. Nas estatais, se fala em Eduardo Mufarej (fundador do RenovaBR) e Salim Matar, dono de uma das maiores locadoras de veículos do país.

Papai Noel na bronca

A Justiça mandou suspender a licitação de árvore de Natal na Serra. E tem gente achando que é brincadeira quando dizem que o Natal é dúvida neste ano.

Simples assim

Em entrevista ontem na TV, Bolsonaro afirmou que a liberdade de expressão é “sagrada”. Não é. Esse direito é, isso sim, garantido pela Constituição. E que tem que ser respeitada.

Alô, General Mourão!