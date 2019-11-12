Vitória terá sessões de pré-estreia de "O Irlandês"

Filme "O Irlandês" Crédito: Netflix/Divulgação

Depois de muito mistério, a Netflix Brasil e a O2 Filmes anunciaram detalhes da distribuição de “O Irlandês” nos cinemas brasileiros. Com estreia limitada no circuito no próximo dia 14 de novembro, o serviço de streaming e a distribuidora confirmaram que 19 salas espalhadas por 15 cidades do país vão exibir o novo filme de Martin Scorsese. A passagem do longa nos cinemas acontece até o dia 20. No Espírito Santo, o CineSesc Glória receberá o filme considerado um dos melhores do ano pela crítica internacional.

O filme é uma épica saga sobre um dos grandes mistérios não resolvidos da história americana – o desaparecimento do lendário líder sindical Jimmy Hoffa – que se transforma em uma jornada monumental pelos corredores do crime organizado nos Estados Unidos durante o pós-guerra: seus mecanismos, rivalidades e associações políticas. Tudo sob a perspectiva do veterano da Segunda Guerra Mundial Frank Sheeran (Robert De Niro), um assassino profissional que trabalhou ao lado de algumas das personalidades mais marcantes do século 20.

Vale lembrar que a Netflix negociou por semanas com as principais redes de cinema do Brasil, mas as partes não chegaram a um acordo. O resultado é a exibição do filme em um circuito "de arte". O mesmo aconteceu nos EUA e deve voltar a acontecer ainda este mês com o lançamento de "Dois Papas", de Fernando Meirelles, que deve seguir o mesmo esquema mundo afora para se tornar elegível ao Oscar - a Netflix já tinha testado a experiência ano passado, quando lançou "Roma", de Alfonso Cuarón, em circuito restrito.