Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Vitória terá sessões de pré-estreia de "O Irlandês"
Martin Scorsese

Vitória terá sessões de pré-estreia de "O Irlandês"

Com estreia marcada para a Netflix no próximo dia 27, jornada de máfia de Martin Scorsese será exibido no Sesc Glória

Públicado em 

12 nov 2019 às 16:05
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme "O Irlandês" Crédito: Netflix/Divulgação
Depois de muito mistério, a Netflix Brasil e a O2 Filmes anunciaram detalhes da distribuição de “O Irlandês” nos cinemas brasileiros. Com estreia limitada no circuito no próximo dia 14 de novembro, o serviço de streaming e a distribuidora confirmaram que 19 salas espalhadas por 15 cidades do país vão exibir o novo filme de Martin Scorsese. A passagem do longa nos cinemas acontece até o dia 20. No Espírito Santo, o CineSesc Glória receberá o filme considerado um dos melhores do ano pela crítica internacional.
O filme é uma épica saga  sobre um dos grandes mistérios não resolvidos da história americana – o desaparecimento do lendário líder sindical Jimmy Hoffa – que se transforma em uma jornada monumental pelos corredores do crime organizado nos Estados Unidos durante o pós-guerra: seus mecanismos, rivalidades e associações políticas. Tudo sob a perspectiva do veterano da Segunda Guerra Mundial Frank Sheeran (Robert De Niro), um assassino profissional que trabalhou ao lado de algumas das personalidades mais marcantes do século 20.

Veja Também

Cinema, Kubrick e a percepção do tempo

Sequência de “O Iluminado” é surpreendentemente boa

Scorsese vs. Marvel: afinal, o que é cinema?

Vale lembrar que a Netflix negociou por semanas com as principais redes de cinema do Brasil, mas as partes não chegaram a um acordo. O resultado é a exibição do filme em um circuito "de arte". O mesmo aconteceu nos EUA e deve voltar a acontecer ainda este mês com o lançamento de "Dois Papas", de Fernando Meirelles, que deve seguir o mesmo esquema mundo afora para se tornar elegível ao Oscar - a Netflix já tinha testado a experiência ano passado, quando lançou "Roma", de Alfonso Cuarón, em circuito restrito.
O elenco de "O Irlandês" conta com Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e marca o retorno do lendário cineasta aos filmes de máfia.  O filme é considerado até o momento um dos nomes certos no Oscar 2020. As exibições em Vitória serão nos dias 14, 16, 17, 19 e 20 de novembro, sempre às 18h. Os ingressos estarão à venda a partir das 11h d quarta-feira (13) na bilheteria do centro cultural Sesc Glória.

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados