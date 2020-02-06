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Futebol

Vitória tem condições de vencer o CSA pela Copa do Brasil

É lógico que não é uma missão das mais fáceis, mas time alagoano está bem longe de ser um rival imbatível

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

06 fev 2020 às 05:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Rodrigo Fonseca, técnico do Vitória, espera que sua equipe conquiste a classificação na Copa do Brasil Crédito: Vitor Nicchio Casotti/Vitória F.C
O Vitória entra em campo na noite desta quinta-feira (06) para um dos jogos mais importantes da temporada. Após nove anos, o Alvianil de Bento Ferreira está de volta à Copa do Brasil e como rival terá o CSA-AL. Às 20h30, quando a bola rolar no Salvador Costa estará em jogo a classificação para a segunda fase e a chance de garantir um bom recurso para a temporada. Por participar da primeira fase da competição nacional, o time capixaba já fatura R$ 540 mil, se avançar garante mais R$ 640 mil aos cofres do clube. 
A partida, que é válida pela primeira fase da competição mais democrática do país, será disputada contra um adversário que entra em campo com a vantagem do empate e com relativo favoritismo. O CSA disputou a Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado. Mesmo rebaixado para a Série B, ainda é um time perigoso. Mas nada que intimide o Vitória. 

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"Esse elenco já se adaptou à filosofia de jogo e vem se comportando bem nos jogos desde a Copa Espírito Santo. Iniciamos o Capixabão com duas vitórias e estamos em um momento bom. Os atletas estão motivados e espero que agora diante do CSA a gente possa levar essa motivação com muita cautela, sabedoria e comprometimento para que possamos conquistar a classificação", declarou o técnico alvianil Rodrigo Fonseca. 
O CSA não vive seu melhor momento. A equipe vem de duas derrotas na Copa do Nordeste e mostra um futebol irregular por conta de todas as mudanças que aconteceram no elenco desde o fim de 2019. Para Rodrigo Fonseca isso não é motivo para que sua equipe não entre ligada em campo. "Nós temos que jogar futebol. O CSA é um equipe que tem um investimento altíssimo e um dos times que mais contratou na virada do ano, se não me engano foram 19 ou 20 contratações, atletas de calibre e renomados. Mas é uma equipe que não vem passando uma boa fase. Porém, temos que ficar atentos a isso. Eu preferia tá pegando o CSA com ‘sangue doce’, vindo de vitórias e resultados positivos, não dessa maneira. É um adversário que vai chegar com sangue no olho para fazer o resultado e nós temos que estar atentos a esta situação", frisou. 
O confronto não vai ser fácil para o Alvianil, que já entrará pressionado pela obrigação de vencer. Mas a possibilidade de classificação é real, uma vez que o CSA está longe de ser um time imbatível. Se o Vitória mostrar o nível de organização tática que já exibiu em outros jogos e atuar de maneira inteligente tem condições de sair de campo com a vaga garantida na segunda fase.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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