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Vitor Vogas

Visando ao comando da Assembleia, "bloco dos novatos" se fortalece

Grupo de deputados eleitos que hoje não exercem mandato voltou a se reunir nesta quarta (21) e já conta com 11 adesões. Eles querem renovação no comando do Legislativo

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 17:36

Públicado em 

22 nov 2018 às 17:36
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Plenário da Assembleia Legislativa: articulação nos bastidores para a próxima legislatura Crédito: Eduardo Dias
Um grupo formado por 11 dos 15 deputados estaduais "novatos" se reuniu nesta quarta-feira (21) para consolidar a formação do próprio bloco político visando à eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa no próximo biênio, marcada para o início de fevereiro.
Eleitos em outubro, nenhum deles exerce mandato atualmente. Dez deles chegarão à Casa para o primeiro mandato. Já Vandinho Leite (PSDB) retorna à Assembleia após ter exercido mandato na legislatura passada.
Os integrantes do "bloco dos novatos" almoçaram em um restaurante em Jardim Camburi. Esse foi o segundo encontro do grupo. O primeiro foi realizado no mesmo local, há exatas duas semanas, no dia 8 de novembro.
Daquele primeiro almoço, além de Vandinho Leite, participaram Fabrício Gandini (PPS), Renzo Vasconcellos (PP), Lorenzo Pazolini (PRP), Marcos Garcia (PV), Carlos Von (Avante), Danilo Bahiense (PSL) e Xambinho (Rede).
Nesta quarta-feira, outros três novatos se incorporaram ao bloco: Coronel Quintino (PSL), Luciano Machado (PV) e Emílio Mameri (PSDB).
O objetivo desses deputados eleitos, com a formação do bloco, é fortalecer o próprio capital político na negociação com os reeleitos e obter melhores espaços não só na formação da próxima Mesa Diretora, mas também na distribuição da presidência das comissões temáticas permanentes da Assembleia (Justiça, Finanças etc.).
Na eleição de outubro, a renovação no plenário foi exatamente de 50%: só 15 dos 30 deputados conseguiram renovar o mandato por mais quatro anos. Segundo um dos articuladores desse "bloco dos novatos", eles entendem que "o resultado da próxima eleição interna da Assembleia precisa retratar o resultados das urnas".
Um exemplo prático
A Mesa Diretora é formada por três posições de destaque: o presidente, o 1º secretário e o 2º secretário. Se houver uma chapa de consenso e o atual presidente, Erick Musso (PRB), for reeleito, os novatos vão querer ocupar as duas secretarias.
Já se o próximo presidente sair desse bloco de novatos, dois deputados reeleitos poderiam ocupar as duas secretarias da Mesa.
Isso, é claro, na visão do próprio bloco de novatos. Primeiro é preciso combinar com os deputados reeleitos, que dificilmente aceitarão perder espaço (leia-se cargos na administração da Casa, vinculados à Mesa Diretora).
Cotados
De dentro desse bloco de novatos, já surgiram os nomes de Gandini e de Renzo Vasconcellos para serem lançados à presidência.
Gandini não tem o menor interesse, pois isso o deixaria "amarrado" a questões burocráticas e administrativas no próximo biênio, período em que o atual vereador de Vitória planeja usar o mandato na Assembleia para ganhar mais visibilidade, visando à sucessão do prefeito da Capital, seu aliado Luciano Rezende (PPS), em 2020.
Por ser o único com passagem anterior pela Assembleia, Vandinho também pode ganhar força nas discussões.
Casagrande: "Vou participar"
Na manhã desta quinta-feira (22), o governador eleito, Renato Casagrande (PSB), declarou que pretende participar pessoalmente das articulações para formação da próxima Mesa Diretora, mas só no mês de janeiro. O resultado da eleição do Legislativo é estratégico para o próximo governo, já que o presidente da Assembleia é quem pauta (ou não) os projetos de interesse do Executivo.
A coluna apurou que, de fato, a ordem de Casagrande para sua equipe de articuladores políticos é a de só se debruçarem sobre o tema a partir de janeiro, com o governo já iniciado.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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