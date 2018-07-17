Vila Velha quer câmeras para flagrar criminosos

Luísa Torre (interina)

Em busca de um cerco eletrônico de segurança para chamar de seu, Vila Velha vai fazer uma licitação para transformar suas câmeras em inteligentes. O secretário de Defesa Social e Trânsito, Coronel Oberacy Emmerich Júnior, viaja em agosto para São Paulo para conhecer tecnologias e, a partir da experiência, construir o edital. Segundo o secretário, a ideia é implantar um sistema de inteligência artificial que permita às câmeras identificar, além das placas de veículos roubados, rostos de pessoas com mandado de prisão em aberto.

Grana garantida

As câmeras também devem reconhecer armas e até gente que joga lixo em local proibido e soar um alarme na central. Os recursos, no valor de pouco menos de R$ 3 milhões, já estão garantidos a partir de um convênio. A licitação sai até o fim do ano.

Que isso, gente...

Foi afixado na porta da Delegacia Regional de Cariacica um recorte de jornal com a notícia de que o governador Paulo Hartung não vai concorrer a eleição. Será que tem gente comemorando?

Rebanho imunizado

A primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa, realizada entre o início de maio e meados de junho, terminou com 98,74% dos bois e búfalos vacinados no Espírito Santo. Foram imunizados quase 595 mil animais com até dois anos de idade.

Nem só de boi...

Pois é, tem búfalo no Espírito Santo, e não é pouco! No total, 4.487 búfalos são criados em todo o Estado, segundo o Idaf. A maior parte dos animais, 3.050 deles, está em Linhares.

Ciclo triste 1

Há nove anos, o Conselho Estadual de Direitos Humanos promove um concurso de Redação para jovens em idade escolar. Este ano, a disputa aconteceu entre os que cumprem medida socioeducativa no Iases, com o tema foi “Violência Contra a Mulher”.

Ciclo triste 2

O adolescente que levou o primeiro lugar, ao discursar na cerimônia de entrega dos prêmios, disse que uma das inspirações do seu texto foi a sua mãe. Quando criança, ela foi estuprada e espancada pelo padrasto – o que a mãe dela, avó do jovem, também passou. Até quando?

Boas práticas

A Defensoria Pública do Estado está concorrendo ao Prêmio Innovare com quatro projetos. São práticas ligadas ao meio ambiente, à habitação e à ressocialização. Os vencedores serão conhecidos em outubro. Boa sorte!

Chá de sumiço

Muita gente está super triste porque a Copa acabou. Alguns já avisam que estão com vontade de fazer igual a alguns políticos e sumir por quatro anos.

Lá vem ela

Agora é contagem regressiva para aquele evento que vai desunir tudo que a Copa uniu: as eleições! Na segunda semestre de agosto, já tem debate.

Que fase!

Precisou a Justiça mandar o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, parar de usar a prefeitura para favorecer grupo religioso. Que fase. Chegou a hora de lançar o Movimento Prefeitura Sem Igreja?

Em busca de voz

O Fórum de Mulheres de Vila Velha criou uma campanha, que será lançada amanhã, chamada “Elas Apoiam Elas”, com objetivo de apoiar campanhas de mulheres, em busca de maior representatividade na política.

De tudo um pouco

Ex-deputada estadual pelo PT, Lucia Dornellas teve seu cargo no governo transferido da Secretaria de Governo para a Secretaria de Direitos Humanos. Embora o PT tenha desembarcado do governo, ela segue fazendo de tudo um pouco. Já foi subsecretária do Trabalho e diretora no Diário Oficial.

Leis revisadas

Está previsto para entrar na pauta do Plenário da Assembleia a partir de hoje um projeto de lei e um projeto de decreto legislativo que juntos irão revogar 2.448 leis do Estado. A ação faz parte do Revisa Ales que tem a expectativa de eliminar até 6 mil normas legislativas do ordenamento jurídico capixaba.

Conclusão em breve

Nesta etapa, estão sendo juntadas as leis que são afins em um único diploma legal. São datas comemorativas e concessão de títulos. A próxima etapa é consolidar leis de outros temas. A previsão é terminar o trabalho neste segundo semestre, diz o coordenador do Revisa Ales, deputado Marcelo Santos.

Não à “paralização”

Com os impactos da greve dos caminhoneiros de volta à pauta das redes sociais, a língua portuguesa continua sendo impiedosamente assassinada.

Isso é Brasil

O Iopes, Instituto de Obras Públicas do Estado, vai contratar empresa para concluir as obras do já inaugurado Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (CPID), em Cariacica.

Relembrar é viver

Leitor lembrou, ao ver o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usando caneta de escrita grossa para assinar documentos oficiais, de um antigo presidente da Codesa, que tinha este mesmo hábito: Dirceu Cardoso, que também foi prefeito de Muqui e deputado federal pelo Estado.