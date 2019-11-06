Vidigal intensifica movimentos de pré-candidato a prefeito da Serra

Deputado Sérgio Vidigal tem participado de reuniões em comunidades como Jardim Bela Vista Crédito: Amarildo

O deputado federal Sérgio Vidigal (PDT) tem intensificado o contato com as bases eleitorais na Serra , em um movimento que reforça a sensação de dez em cada dez agentes políticos do município: ele tentará de novo ser prefeito da cidade que já governou por três mandatos (1997-2000; 2001-2004; 2009-2012).

Vidigal tem participado de reuniões promovidas pelo PDT em comunidades da Serra. O partido já realizou três desses encontros. O primeiro, em Nova Almeida, teve a presença do deputado. O segundo, sem Vidigal, foi em Planalto Serrano. O mais recente, na noite da última segunda-feira (4), foi no bairro Jardim Bela Vista, novamente com a presença do deputado.

Nessas ocasiões, o ex-prefeito é altamente tietado, posando para fotos (incluindo selfies) com a militância do partido e moradores das comunidades, algumas delas publicadas em suas redes sociais.

Sérgio Vidigal durante encontro do PDT em Jardim Bela Vista Crédito: Facebook do deputado

Na legenda das fotos do último encontro, Vidigal publicou um texto com toda a marca de quem planeja participar da eleição: “Ontem à noite foi a vez do PDT ouvir a comunidade de Jardim Bela Vista. A reunião teve um grande envolvimento dos moradores abordando temas importantes como saúde, educação, geração de empregos, segurança e o desejo de serem ouvidos pela gestão. Parabéns à executiva do partido e lideranças que têm feito dessa ação um instrumento de novas propostas para a cidade. Foi um sucesso!”

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CHEFE DO DIÁRIO OFICIAL

Madalena Santana Gomes. Filiada ao Quem tem participado intensamente dessas reuniões é a diretora-presidente do Diário Oficial do Estado,. Filiada ao PSB até outubro de 2018, ela transferiu-se para o PDT de Vidigal e hoje é vogal na Executiva do partido na Serra. Independentemente da filiação partidária, Madalena é antiga e fiel aliada de Vidigal, tendo sido inclusive vice-prefeita em sua última administração, de 2009 a 2012 (à época, pelo PSB).

Madalena ocupa a presidência do Diário Oficial no governo de Renato Casagrande (PSB) desde o início de janeiro, por indicação do PDT.

Ela afirma que, se depender do PDT, Vidigal será, sim, candidato a prefeito novamente. Ele, porém, não tem falado sobre o assunto. Quanto a ela mesma, Madalena diz que não será candidata a nada no ano que vem: “Perdi a vocação”.

Durante a reunião em Jardim Bela Vista, discursando diante da plateia e tendo Vidigal sentado na primeira fila, Madalena fez críticas ao atual prefeito, Audifax Barcelos (Rede) – alegou, por exemplo, demora na conclusão da obra da UPA de Castelândia –, temperadas com elogios a Vidigal, a quem se referiu o tempo todo como “Doutor Sérgio”:

“Doutor Sérgio, como deputado federal, dentro das limitações de um deputado, tem trabalhado muito pela cidade da Serra. Tô pra arriscar dizer, Doutor Sérgio, que, se o senhor não fosse deputado federal, o Contorno do Mestre Álvaro não estaria saindo. Se o senhor não fosse deputado federal, o Hospital Infantil da Serra não estaria naquele porte que está ali.”

Madalena Santana (de pé, à esquerda) durante encontro do PDT no bairro Jardim Bela Vista Crédito: Fonte da coluna

A UPA de Castelândia, o Contorno do Mestre Álvaro e o Hospital Materno Infantil são precisamente as três obras em andamento de que Audifax Barcelos mais se orgulha. No dia 9 de outubro, o prefeito encheu um ônibus de jornalistas de veículos diversos, incluindo A Gazeta, e dirigiu um tour por esses canteiros de obras para mostrar de perto o andamento dos trabalhos.

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Também participante dos encontros do PDT, o 2º secretário do partido da Serra, Weverson Meireles, confirma que essas reuniões promovidas pelo partido nas comunidades são preparatórias para as eleições do ano que vem.

“O PDT vai participar da eleição e, para participar da eleição, a gente precisa estar em sintonia com a população. Temos que identificar propostas e preparar os nossos candidatos a vereadores. A partir do momento em que o filiado se identifica com as propostas que o PDT está levantando, ele pode definir sua candidatura ou não.”

Segundo Weverson – afilhado político de Vidigal –, o deputado tem participado de algumas dessas reuniões a convite do PDT. Nessas ocasiões, confirma ele, Vidigal discursa para as pessoas e é sempre muito assediado. “Não só nessas conversas, mas nas ruas em geral. Por onde ele anda, as pessoas questionam se ele será candidato.”