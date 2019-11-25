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Renata Rasseli

Vídeo: Witzel dá dica para melhorar turismo no ES: “Novo petróleo”

Governador do Rio de Janeiro falou com exclusividade à coluna durante cerimônia de abertura da temporada de cruzeiros na última terça (19) a bordo do Yacht Club do MSC Fantasia

Públicado em 

25 nov 2019 às 16:05
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Crédito: Pedro Permuy
“O turismo é o novo petróleo”. A frase é do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que participou de cerimônia de abertura da temporada 2019 de cruzeiros no Brasil a bordo do transatlântico de luxo MSC Fantasia na última terça-feira (19).
Com exclusividade à coluna, o líder do Executivo carioca ainda entregou o segredo para estados como o Espírito Santo, que têm pouco investimento no turismo, conseguirem turbinar os negócios e atrair turistas. Para ele, a fórmula é tonar a cidade atrativa e aliar isso a políticas de investimento em divulgação.
“O investimento na promoção do turismo é hoje o que torna o Brasil como um todo tão deficitário. Em Portugal, por exemplo, há escritórios fora do país e investimentos de 50 milhões de euros por ano na promoção do turismo. No Brasil, a Embratur investe algo em torno de 8 milhões de reais, salvo engano. Aqui no estado do Rio investimos 20 milhões de reais neste ano, participando de feiras para atrair turistas, e ano que vem vamos investir 40 milhões de reais”, explicou.
Segundo o governador, a falta desse aporte para a divulgação dos estados como destino faz o País perder milhões anualmente com turistas que passam a não visitar mais essas localidades.

VÍDEO: WILSON WITZEL DÁ DICA PARA MELHORAR TURISMO

TURISMO FRACASSA NO BRASIL

As estatísticas mais recentes mostram que o Brasil já perdeu até para países pequenos como a Argentina em termos de volume de turistas. Witzel diz que de 2016 para cá um estudo chegou a comprovar que a ausência dos visitantes europeus no País representou uma queda de aproximadamente 500 milhões de reais em dinheiro que deixou de circular entre o empresariado nacional.
“E o turista europeu, por exemplo, é exigente. Ele é atento a todo o contexto dos locais que ele visita e é preciso que nós estejamos atentos a essas demandas e é preciso ter respeito à pauta das minorias porque nosso turista precisa aproveitar toda a nossa receptividade”, concluiu.
*O jornalista Pedro Permuy viajou a bordo do Yacht Club do MSC Fantasia a convite da MSC Cruzeiros.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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