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Renata Rasseli

Vídeo: "Vou ver os desfiles de Vitória de pertinho", diz Globeleza

Erika Moura vai marcar presença no camarote Zig Zag, o espaço da Rede Gazeta, no Sambão do Povo

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 17:00

Públicado em 

27 jan 2020 às 17:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Globeleza Erika Moura. Crédito: Fabio Rocha
A bailarina Erika Moura, que representa pelo sexto ano seguido a musa do Carnaval Globeleza da Rede Globo, marcará presença no Camarote Zig Zag, o espaço da Rede Gazeta, no Carnaval de Vitória 2020, e enviou um vídeo para a coluna RR (confira abaixo). Os desfiles movimentam o Sambão do Povo nos dias 14 e 15 de fevereiro. A vinheta do Carnaval Globeleza 2020 está no ar desde o último dia 12 de janeiro e marca uma celebração aos vários ritmos do carnaval no país. Carnaval de rua, escolas de samba, maracatu, afoxé, frevo e festas do boi estão representados no vídeo, que neste ano celebra a diversidade e a sustentabilidade.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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