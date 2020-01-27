Vídeo: "Vou ver os desfiles de Vitória de pertinho", diz Globeleza

A bailarina Erika Moura, que representa pelo sexto ano seguido a musa do Carnaval Globeleza da Rede Globo, marcará presença no Camarote Zig Zag, o espaço da Rede Gazeta, no Carnaval de Vitória 2020, e enviou um vídeo para a coluna RR (confira abaixo). Os desfiles movimentam o Sambão do Povo nos dias 14 e 15 de fevereiro. A vinheta do Carnaval Globeleza 2020 está no ar desde o último dia 12 de janeiro e marca uma celebração aos vários ritmos do carnaval no país. Carnaval de rua, escolas de samba, maracatu, afoxé, frevo e festas do boi estão representados no vídeo, que neste ano celebra a diversidade e a sustentabilidade.