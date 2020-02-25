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Pedro Permuy

Vídeo: veja a decoração sensorial de luxo do Baile do Copa 2020

Os salões do Copacabana Palace foram enfeitados pelo decorador Daniel Cruz, que vestiu os ambientes com animal prints e apostou nos sons para ambientar os foliões

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 18:00

Públicado em 

25 fev 2020 às 18:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Baile do Copa 2020: fotos mostram decoração sensorial de luxo nos salões do Copacabana Palace para o festão de carnaval Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS
Quem chegava ao lobby do Copacabana Palace no último sábado (22) já dava de cara com um verdadeiro jardim coberto pelas primeiras escadas do hotel de luxo do Rio de Janeiro. Em clima de carnaval tropical, o ambiente que é cercado por lojas de grife ficou completamente transformado para o Baile do Copa
  Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS
  Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS
Ao subir as escadas – ou tomar o elevador até o primeiro piso – era a decoração sensorial que tomava conta da experiência da festa.
Uma girafa humana recepcionava os convidados e, nos salões em que estavam montados os buffets, o festão convidava para um mergulho na selva com sons de animais silvestres. Elefantes e pássaros eram os mais tocados. No mesmo local, folhas de palmeiras metalizadas suspensas no teto se misturavam aos lustres de cristal para criar uma atmosfera intimista.
  Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS
  Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS
  Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS
A coluna, que não dorme no ponto, decidiu fazer um tour em vídeo para mostrar a arrumação do local, que foi assinada por Daniel Cruz, famoso por realizar o décor de festas sociais, corporativas e eventos em geral. (Imagens: Pedro Permuy/A GAZETA)

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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