Vídeo: veja a decoração sensorial de luxo do Baile do Copa 2020

Ao subir as escadas – ou tomar o elevador até o primeiro piso – era a decoração sensorial que tomava conta da experiência da festa.
Uma girafa humana recepcionava os convidados e, nos salões em que estavam montados os buffets, o festão convidava para um mergulho na selva com sons de animais silvestres. Elefantes e pássaros eram os mais tocados. No mesmo local, folhas de palmeiras metalizadas suspensas no teto se misturavam aos lustres de cristal para criar uma atmosfera intimista.
A coluna, que não dorme no ponto, decidiu fazer um tour em vídeo para mostrar a arrumação do local, que foi assinada por Daniel Cruz, famoso por realizar o décor de festas sociais, corporativas e eventos em geral. (Imagens: Pedro Permuy/A GAZETA).