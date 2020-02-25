Vídeo: veja a decoração sensorial de luxo do Baile do Copa 2020

Baile do Copa 2020: fotos mostram decoração sensorial de luxo nos salões do Copacabana Palace para o festão de carnaval Crédito: Miguel Sá/MS FOTOS

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Ao subir as escadas – ou tomar o elevador até o primeiro piso – era a decoração sensorial que tomava conta da experiência da festa.

Uma girafa humana recepcionava os convidados e, nos salões em que estavam montados os buffets, o festão convidava para um mergulho na selva com sons de animais silvestres. Elefantes e pássaros eram os mais tocados. No mesmo local, folhas de palmeiras metalizadas suspensas no teto se misturavam aos lustres de cristal para criar uma atmosfera intimista.

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