Vídeo: frio congela nascente e trilhas no Pico da Bandeira

frio mesmo está fazendo no Pico da Bandeira, que fica no município de Dores do Rio Preto, Região do Caparaó. Desde o início da semana, o guia de turismo Ivan Souza, se depara com o gelo formado nas nascentes das trilhas até o pico. Que as temperaturas baixaram, todos já sentiram, masmesmo está fazendo no, que fica no município de, Região do Caparaó. Desde o início da semana, o guia de turismo Ivan Souza, se depara com o gelo formado nas nascentes das trilhas até o pico.

A água que escorria entre as pedras na subida para pico congelou. “O inverno começou mas ainda não tínhamos visto gelo, o que é comum aqui no inverno. Na segunda-feira (8) as nascentes ainda estavam congeladas às 14h”, contou.

O guia contou que o gelo não atrapalha as subidas, mas orienta cuidado maior nesta época. “Esse gelo não atrapalha as subidas. O turista precisa ter mais cuidado na subida”, conta Ivan de Souza, que sobre em média três vezes na semana ao pico no inverno.