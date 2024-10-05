Viver é envelhecer: uma nova visão sobre a velhice e seus benefícios

O envelhecimento é um processo natural da vida! A cada segundo, nossas células vão se renovando, as marcas na pele vão aparecendo e os cabelos vão caindo. É normal. Se antes amadurecer era visto como algo ruim, especialistas garantem que a melhor idade traz muito mais do que algumas rugas. Os benefícios são inúmeros: da descoberta de novos desejos à maior maturidade na tomada de decisões, além do rompimento de tabus, como a sexualidade na terceira idade. Hoje, a pessoa idosa pode conquistar novos espaços e viver com autonomia. Para isso, o combate ao etarismo é um passo fundamental. Promover a inclusão real dos idosos nas questões sociais e contribuir para que suas experiências sejam valorizadas pode transformar a velhice em uma fase rica de vivências. Nesta edição de "Vida Longa CBN", o geriatra, professor e consultor em longevidade da Unesco, Milton Crenitte, conta como a percepção de velhice mudou ao longo do tempo. Ouça a conversa completa!