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Vida Longa CBN

Ritmo de vida tem levado ao aumento na incidência de doenças metais

Ouça entrevista com o psiquiatra Rodrigo Eustáquio

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 10:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 out 2023 às 10:17
Cérebro, pensamento, saúde mental
Cérebro, pensamento, saúde mental Crédito: Pixabay
Consideradas as “doenças do século”, a ansiedade e a depressão acometem mais de 350 milhões de pessoas ao redor do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Só no Brasil, 26,8% dos brasileiros já receberam diagnóstico de ansiedade, enquanto que 12,7% da população já foi diagnosticada com algum quadro depressivo. Nesta edição do quadro Vida Longa CBN, o psiquiatra Rodrigo Eustáquio explica o que são esses transtornos mentais e qual a relação entre a saúde mental e a qualidade de vida. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 22.03s - 14-10-23

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