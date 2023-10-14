Ritmo de vida tem levado ao aumento na incidência de doenças metais

Consideradas as “doenças do século”, a ansiedade e a depressão acometem mais de 350 milhões de pessoas ao redor do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Só no Brasil, 26,8% dos brasileiros já receberam diagnóstico de ansiedade, enquanto que 12,7% da população já foi diagnosticada com algum quadro depressivo. Nesta edição do quadro Vida Longa CBN, o psiquiatra Rodrigo Eustáquio explica o que são esses transtornos mentais e qual a relação entre a saúde mental e a qualidade de vida. Ouça a conversa completa!