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Vida Longa CBN

Por que estamos tendo cada vez mais alergias? Médico explica!

Mudanças no estilo de vida, excesso de industrializados, poluição e menos contato com a natureza estão entre os fatores que ajudam a explicar o aumento dos casos de alergia no mundo

Publicado em 16 de Maio de 2026 às 11:47

Juliana Ribeiro Ferreira

Juliana Ribeiro Ferreira

Publicado em 

16 mai 2026 às 11:47
Virose, alergia, criança doente
Especialista explica como os hábitos modernos, excesso de industrializados e menos contato com o ambiente natural podem impactar o sistema imunológico Crédito: Pexels
Nesta edição do "Vida Longa CBN", o assunto em destaque é alergia. Especialistas explicam que fatores como mudanças na alimentação, poluição e o estilo de vida contemporâneo estão modificando nossa relação com o mundo ao nosso redor, fazendo com que o sistema imunológico tenha mais dificuldade para distinguir o que é perigoso do que é inofensivo. Segundo a chamada “hipótese da higiene”, menos infecções na infância aumentam o risco de alergias.
Pessoas que, por exemplo, crescem em ambientes rurais ficam mais expostas a micróbios, e isso ajuda a regular o sistema imunológico. Assim, a falta de exposição a microrganismos e parasitas na infância pode impedir o desenvolvimento adequado do sistema imunológico. Em entrevista à CBN Vitória, o médico especialista em Alergia e Imunologia, José Carlos Perini, fala sobre o assunto.
Vida Longa CBN - 16-05-26

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