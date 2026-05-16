Por que estamos tendo cada vez mais alergias? Médico explica!

Nesta edição do "Vida Longa CBN", o assunto em destaque é alergia. Especialistas explicam que fatores como mudanças na alimentação, poluição e o estilo de vida contemporâneo estão modificando nossa relação com o mundo ao nosso redor, fazendo com que o sistema imunológico tenha mais dificuldade para distinguir o que é perigoso do que é inofensivo. Segundo a chamada “hipótese da higiene”, menos infecções na infância aumentam o risco de alergias.
Pessoas que, por exemplo, crescem em ambientes rurais ficam mais expostas a micróbios, e isso ajuda a regular o sistema imunológico. Assim, a falta de exposição a microrganismos e parasitas na infância pode impedir o desenvolvimento adequado do sistema imunológico. Em entrevista à CBN Vitória, o médico especialista em Alergia e Imunologia, José Carlos Perini, fala sobre o assunto.
Vida Longa CBN - 16-05-26