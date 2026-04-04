Outono aumenta o risco de bronquiolite em bebês; saiba o que fazer

Nesta edição do "Vida Longa CBN" , o assunto em destaque envolve a saúde dos bebês, com destaque para a bronquiolite. Informações do Ministério da Saúde apontam que a Bronquiolite Viral Aguda (BVA) é uma doença respiratória que afeta crianças menores de dois anos e é caracterizada pela inflamação dos bronquíolos, que são pequenas vias áreas dos pulmões.

Nos períodos mais frios ou chuvosos do ano essas doenças são mais comuns, já que é o período de sazonalidade de diversos vírus, entre eles, o vírus sincicial respiratório (VSR), que causa a bronquiolite. Há o alerta para a virada de outono para o inverno. A jornalista Juliana Morgado conversou com a médica pediatra, Amanda Guimarães Dal Col, residente de Pneumologia pediátrica no Hospital Estadual Infantil de Vitória, sobre o assunto. Ouça a conversa completa!