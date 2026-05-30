Mitos e verdades sobre o consumo de proteína; Especialista explica!

Nesta edição do "Vida Longa CBN", o assunto em destaque é a proteína. Há aqueles que falam sobre como ela ajuda na construção de músculos, entre outros ganhos. Outros que alegam que proteínas em excesso, podem afetar a saúde. Quais são os alimentos ricos em proteínas que devemos ingerir? Como garantir um consumo adequado? Como esse cálculo pode ser realizado? Em entrevista à CBN Vitória, o médico nutrólogo, Roger Bongestab, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!