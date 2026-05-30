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Vida Longa CBN

Mitos e verdades sobre o consumo de proteína; Especialista explica!

Ouça entrevista com o médico nutrólogo, Roger Bongestab

Publicado em 30 de Maio de 2026 às 11:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 mai 2026 às 11:05
Proteínas e gorduras boas contribuem para uma resposta glicêmica mais equilibrada (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Proteínas e gorduras boas contribuem para uma resposta glicêmica mais equilibrada (Imagem: New Africa | Shutterstock) Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Nesta edição do "Vida Longa CBN", o assunto em destaque é a proteína. Há aqueles que falam sobre como ela ajuda na construção de músculos, entre outros ganhos. Outros que alegam que proteínas em excesso, podem afetar a saúde. Quais são os alimentos ricos em proteínas que devemos ingerir? Como garantir um consumo adequado? Como esse cálculo pode ser realizado? Em entrevista à CBN Vitória, o médico nutrólogo, Roger Bongestab, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Vida Longa CBN - 30-05-26

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