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Maternidade: atitudes simples que fortalecem o vínculo entre mães e filhos

Especialista reforça: conexão verdadeira não vem de grandes gestos — ela nasce na rotina

Publicado em 09 de Maio de 2026 às 11:09

Publicado em 

09 mai 2026 às 11:09
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]As mães ajudam as crianças no desenvolvimento de habilidades para enfrentar problemas (Imagem: Yuganov Konstantin | Shutterstock) Crédito:
Com a chegada do Dia das Mães, uma das datas mais simbólicas do calendário, cresce também a reflexão sobre os desafios da maternidade contemporânea. Em meio à dupla — e muitas vezes tripla — jornada, encontrar tempo de qualidade para os filhos pode parecer um luxo difícil de alcançar.
Mas, segundo o psicólogo Filipe Colombini, especialista em parentalidade, é justamente nos pequenos momentos do dia a dia que se constroem vínculos sólidos e duradouros. “A qualidade da relação que desenvolvemos com nossos filhos tem impacto direto em quem eles vão se tornar. Não são os grandes eventos que fazem a diferença, mas os instantes cotidianos compartilhados com presença e afeto”, explica. Ouça a entrevista completa!
CBN - VIDA LONGA CBN - Filipe Colombini - 09-05-26.mp3

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