Maternidade: atitudes simples que fortalecem o vínculo entre mães e filhos

Com a chegada do Dia das Mães, uma das datas mais simbólicas do calendário, cresce também a reflexão sobre os desafios da maternidade contemporânea. Em meio à dupla — e muitas vezes tripla — jornada, encontrar tempo de qualidade para os filhos pode parecer um luxo difícil de alcançar.

Mas, segundo o psicólogo Filipe Colombini, especialista em parentalidade, é justamente nos pequenos momentos do dia a dia que se constroem vínculos sólidos e duradouros. “A qualidade da relação que desenvolvemos com nossos filhos tem impacto direto em quem eles vão se tornar. Não são os grandes eventos que fazem a diferença, mas os instantes cotidianos compartilhados com presença e afeto”, explica. Ouça a entrevista completa!