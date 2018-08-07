Vereador quer criar o Dia do Maquiador em Vitória

O vereador Denninho Silva (PPS) apresentou nesta terça-feira (7) na Câmara Municipal um projeto que cria o Dia do Maquiador em Vitória. Maquiador de pessoas, e não da cidade, bem entendido. Segundo o parlamentar, são cerca de 1.000 profissionais na cidade. Atualmente, o Brasil é o 4º maior mercado consumidor de cosméticos do mundo.
"A profissão de maquiador vem crescendo muito. O IBGE aponta que, no Brasil, a cada mês surgem 7 mil novos salões de beleza com a presença do maquiador", argumenta o parlamentar que integra a base do prefeito Luciano Rezende (PPS).
"Queremos homenagear e valorizar essa antiga profissão", complementa Denninho, que sugeriu o dia 13 de outubro como data para homenagear anualmente os maquiadores.