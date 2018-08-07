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Leonel Ximenes

Vereador quer criar o Dia do Maquiador em Vitória

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 18:05

Públicado em 

07 ago 2018 às 18:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Segundo o vereador Denninho, Vitória tem cerca de mil maquiadores. Crédito: Divulgação
O vereador Denninho Silva (PPS) apresentou nesta terça-feira (7) na Câmara Municipal um projeto que cria o Dia do Maquiador em Vitória. Maquiador de pessoas, e não da cidade, bem entendido. Segundo o parlamentar, são cerca de 1.000 profissionais na cidade. Atualmente, o Brasil é o 4º maior mercado consumidor de cosméticos do mundo.
"A profissão de maquiador vem crescendo muito. O IBGE aponta que, no Brasil, a cada mês surgem 7 mil novos salões de beleza com a presença do maquiador", argumenta o parlamentar que integra a base do prefeito Luciano Rezende (PPS).
"Queremos homenagear e valorizar essa antiga profissão", complementa Denninho, que sugeriu o dia 13 de outubro como data para homenagear anualmente os maquiadores.   

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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