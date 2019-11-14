Vereador acusado de pedir propina tem mandato cassado em Guarapari

O vereador Dito Xaréu (SDD), de Guarapari, teve seu mandato cassado hoje (14). Votaram pela cassação 12 parlamentares, três se abstiveram e um se ausentou da sessão. Xaréu é acusado de ter pedido propina a um empresário. O suplente dele, José Raimundo Dantas (Patriota), vai assumir a vaga na Câmara.
Foram favoráveis à cassação : Enis Gordin (PRB), Lennon Monjardim (Podemos), Thiago Paterlini (MDB), Paulina Aleixo Pina (PRO), Zé Preto (sem partido), Clebinho Brambati (PTB), Marcos Grijó (PDT), Denizart Zazá (PSDB), Oziel de Sousa (PSC), Dr. Rogério Zanon (PSB), Fernanda Mazelli (PSD) e Gilmar Pinheiro (PSDB). Se abstiveram os vereadores Sandro Bigossi (PDT) , Wendel Lima (PTB) e Kamilla Rocha (DEM). Rosângela Loyola (PDT) não compareceu.
Segundo apurou a repórter Natália Devens, em junho passado, tudo começou com a divulgação de vários áudios atribuídos a Dito Xaréu. Nessas conversas, o parlamentar tenta mostrar influência na tramitação e aprovação da Lei Municipal de Eventos.
Em um desses áudios, supostamente com a voz de Dito, ele pede R$ 6 mil de propina ao revelar aos empresários que o projeto foi protocolado na Câmara de Guarapari.