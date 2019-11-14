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Leonel Ximenes

Vereador acusado de pedir propina tem mandato cassado em Guarapari

Votaram pela perda de mandato de Dito Xaréu 12 parlamentares; três  se abstiveram e um se ausentou

Públicado em 

14 nov 2019 às 17:51
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dito Xaréu foi investigado pela CPI dos Áudios, por suposta prática corrupção em áudios divulgados pelo WhatsApp. Crédito: Gazeta Online
O vereador Dito Xaréu (SDD), de Guarapari, teve seu mandato cassado hoje (14).  Votaram pela cassação 12 parlamentares, três  se abstiveram e um se ausentou da sessão. Xaréu é acusado de ter pedido propina a um empresário. O suplente dele, José Raimundo Dantas (Patriota), vai assumir a vaga na Câmara.
Foram favoráveis à cassação :  Enis Gordin (PRB), Lennon Monjardim (Podemos), Thiago Paterlini (MDB), Paulina Aleixo Pina (PRO), Zé Preto (sem partido), Clebinho Brambati (PTB), Marcos Grijó (PDT), Denizart Zazá (PSDB), Oziel de Sousa (PSC), Dr. Rogério Zanon (PSB), Fernanda Mazelli (PSD) e Gilmar Pinheiro (PSDB).  Se abstiveram os  vereadores Sandro Bigossi (PDT) , Wendel Lima (PTB) e Kamilla Rocha (DEM). Rosângela Loyola (PDT) não compareceu.

COMO COMEÇOU

Segundo apurou a repórter Natália Devens, em junho passado, tudo começou com a divulgação de vários áudios atribuídos a Dito Xaréu. Nessas conversas, o parlamentar tenta mostrar influência na tramitação e aprovação da Lei Municipal de Eventos.
Em um desses áudios, supostamente com a voz de Dito, ele pede R$ 6 mil de propina ao revelar aos empresários que o projeto foi protocolado na Câmara de Guarapari.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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