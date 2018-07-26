Venda do Saldanha: Fecomércio diz que está "perdendo a paciência"

Se for vendido, o Saldanha será a sede do futuro Museu da Colonização do ES. Crédito: Gazeta Online

“A paciência da Fecomércio com a Prefeitura de Vitória está acabando.” É assim, em tom de desabafo, que o presidente da Federação do Comércio do ES, José Lino Sepulcri, reagiu ao que chama de “burocracia jurídica” da PMV no episódio da venda da sede do Saldanha da Gama. Segundo ele, há quase um ano que o processo não anda.

O valor

“Não podemos aceitar o imóvel como doação, se o estamos adquirindo pelo valor integral das avaliações”, afirma Sepulcri. O dirigente da federação explica que pretende comprar o clube pelos R$ 3,5 milhões acordados com a PMV e, no ano que vem, irá repassá-lo pelo mesmo valor ao Sesc.

O museu

Pelo acordo, o Sesc vai erguer no prédio histórico o futuro Museu da Colonização do ES. O problema é que uma lei municipal impede que o imóvel seja vendido – ele tem que ser cedido por doação, o que a Fecomércio não aceita.

O impasse

A prefeitura se comprometeu a resolver o impasse jurídico, o que até agora não aconteceu. “A burocracia está atrapalhando. Temos outros projetos”, destaca Sepulcri.

Muito cacique...

Dos 11 policiais militares que se afastaram para concorrer às eleições deste ano, quase a metade (cinco) são tenentes-coronéis, o segundo maior posto de graduação na PM.

...Pouco índio

Não seria muito problema se a PM capixaba não apresentasse um déficit no seu efetivo preocupante. Dos 10.799 policiais previstos na corporação, estão na ativa 9.044, uma defasagem de 1.755 PMs. Fora os que estão de férias e os afastados para tratamento médico.

Perdão, dom Pedro II

Um membro da Monarquia brasileira quer concorrer a vice-presidente da... República! O Brasil – já disseram – não é para amadores.

A pressão

Os seis vereadores da base de Luciano Rezende que formaram uma chapa de “oposição” na Câmara de Vitória sofreram intensa pressão do Executivo municipal.

A reação

Um dos oito vereadores da chapa diz que o grupo não concordava com o nome de Leonil (PPS), apoiado por Luciano para a presidência da Casa. “O grupo não aceitava o candidato do Executivo. E eles não aceitaram mudar”, disse.

O consolo

A propósito, ontem. na abertura da sessão da CMV, foram lidos alguns versículos do Salmo 46: “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza”.

Constatação

O general Mourão tem razão.

Saúde!

A convenção para a escolha dos candidatos do PTB no Estado será no dia 4 de agosto. Nas dependências de um bar. Isso mesmo: entre umas e outras, deve sair um candidato.

Descendo

Iriny Lopes, que já foi deputada federal e ministra, agora é pré-candidata a deputado estadual pelo PT.

Na política

O advogado Alexandre Martins de Castro, pai do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, assassinado em 2003, vai disputar uma vaga de deputado estadual pelo PRB.

Deletando o MBL

A capixaba Raquel Gerde anunciou que deixou a coordenação do MBL no Espírito Santo. Ela diz que está trabalhando, desde março, no projeto “Brasil 200”, cuja página foi uma das retiradas do ar pelo Facebook.

Que país é este?

Um vinho tinto da região do Douro, que custa o equivalente a R$ 28 em Portugal, está sendo vendido no Brasil por quase R$ 150. Impostos? Ganância? Exploração? Ou uma taça de cada?

É o que temos

Sinal dos tempos: o grupo “Reeleição PH”, bem ativo no WhatsApp, acaba de ser renomeado. Agora é “Aridelmo Apoiadores”.





Juntos somos mais

O ES em Ação promove o painel “Gestão Colaborativa: Governo e Sociedade”, na próxima terça, às 14h, no auditório da Rede Gazeta. Inscrições: [email protected]

Alô, eleitor!

Você compraria um carro usado de um dos integrantes do centrão?