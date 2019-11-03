Veja o dia e o horário em que mais ocorreram homicídios no ES

De janeiro a outubro deste ano, aconteceram 165 homicídios aos domingos no Estado Crédito: Divulgação

Atenção! Hoje é domingo, dia de lazer e alegria, mas, infelizmente, é também o dia que registra mais assassinatos no Espírito Santo neste ano. De janeiro a outubro ocorreram 165 homicídios dolosos no domingo, enquanto sábado acumulou 144 ocorrências.

Quarta-feira, data do futebol à noite, tem 106 casos e a segunda-feira vem logo atrás, com 100 delitos. Completam o ranking sexta-feira (99), terça-feira (94) e quinta-feira (83).

O horário de concentração de crimes letais está na faixa das 19h à meia-noite. Lideram os horários de 20h e 21h, ambos com 63 homicídios dolosos, seguidos por 22h (57), 0h (44) e 19h e 23h (cada uma com 42 delitos).

ASSASSINATOS DE MULHERES

Nas regiões que englobam o interior do Estado, o Sul é a que concentra o maior número de mortes de mulheres. Foram 13,55% dos 59 homicídios (oito casos) em 2019. A que detém menor porcentagem é a Serrana. Dos 31 assassinatos, um foi de pessoa do sexo feminino, representando 3,2% dos crimes.

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