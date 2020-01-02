Veja a lista das 14 cidades que não tiveram homicídios no ES em 2019

No ano passado foram registrados 978 assassinatos no Espírito Santo. É um índice ainda alto, mas pelo menos ficou abaixo de mil ocorrências, o que não acontecia desde 1993.
Entretanto, 14 dos 78 municípios têm algo a mais a comemorar: não tiveram registro de homicídios ao longo de 2019.
Os territórios da paz são: Rio Bananal, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Jerônimo Monteiro, São José do Calçado, Vargem Alta, Alfredo Chaves, Iconha, São Gabriel da Palha, Irupi, Conceição do Castelo, Laranja da Terra, Marechal Floriano e Santa Leopoldina.
Em Alfredo Chaves, os números são ainda mais animadores. Na cidade do Sul do Estado, o último assassinato aconteceu em outubro de 2014. Portanto, são cinco anos sem homicídios.