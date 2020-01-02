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  • Veja a lista das 14 cidades que não tiveram homicídios no ES em 2019
Leonel Ximenes

Veja a lista das 14 cidades que não tiveram homicídios no ES em 2019

A mais pacífica de todas é Alfredo Chaves. que não tem registro de assassinato há cinco anos

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 15:57

Públicado em 

02 jan 2020 às 15:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O bucolismo de Alfredo Chaves, no Sul do Estado, que não tem um homicídio desde outubro de 2014 Crédito: Arquivo AG
No ano passado foram registrados 978 assassinatos no Espírito Santo. É um índice ainda alto, mas pelo menos ficou abaixo de mil ocorrências, o que não acontecia desde 1993.
Entretanto, 14 dos 78 municípios têm algo a mais a comemorar: não tiveram registro de homicídios ao longo de 2019.
Os territórios da paz são: Rio Bananal, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Jerônimo Monteiro, São José do Calçado, Vargem Alta, Alfredo Chaves, Iconha, São Gabriel da Palha, Irupi, Conceição do Castelo, Laranja da Terra, Marechal Floriano e Santa Leopoldina.

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Em Alfredo Chaves, os números são ainda mais animadores. Na cidade do Sul do Estado, o último assassinato aconteceu em outubro de 2014. Portanto, são cinco anos sem homicídios.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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