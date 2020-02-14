Vasco, Flu, Botafogo, Corinthians e Galo sofrem quando são exigidos

Talles é um dos poucos que se salvam no time do Vasco Crédito: Rodrigo Gavini

Tudo bem que ainda estamos em fevereiro, início de trabalho de vários técnicos, jogadores fora da forma física ideal, mas o futebol apresentado por várias das grandes equipes do país é de deixar os torcedores assustados. Algo que ficou explícito após a participação de alguns dos principais times do país nas Copa do Brasil, na Sul-Americana e na Libertadores. Segue a lista de resultados preocupantes.

Copa do Brasil

Caxias 1 x 1 Botafogo

São Raimundo 2 x 2 Cruzeiro

Campinense 0 x 0 Atlético-MG

Altos-PI 1 x 1 Vasco

Copa Sul-Americana

Vasco 1 x 0 Oriente Petrolero

Unión santa Fe 3 x 0 Atlético-MG

Fluminense 1 x 1 Unión La Calera

Libertadores

Guaraní-PAR 1 x 0 Corinthians / Corinthians 2 x 1 Guaraní-PAR (Corinthians desclassificado)

Os resultados apontam que quando realmente foram exigidos neste início de ano, Vasco, Fluminense, Botafogo, Atlético-MG, Cruzeiro e Corinthians não responderam como o esperado. Uma eliminação precoce na Libertadores e sufoco diante de times do segundo escalão do futebol internacional. Além de dificuldades contra times pequenos na Copa do Brasil. Um cenário completamente insatisfatório.

Vasco

Abel Braga, técnico do Vasco Crédito: Jayson Braga/AM Press & Images/Folhapress

O Vasco deixa seus torcedores de cabelo em pé. Comandado pelo questionadíssimo Abel Braga, o Gigante da Colina já soma algumas decepções na temporada que mal começou. Na Sul-Americana, o Vasco abusou de perder gols e venceu o Oriente Petrolero apenas por 1 a 0 em um jogo que poderia ter facilmente conquistado uma vantagem melhor. No jogo de volta, o time carioca pode sofrer e até ser desclassificado pela equipe que é sexta colocada do modesto Campeonato Boliviano.

Na Copa do Brasil, o time cruz-maltino só empatou em 1 a 1 com o Altos-PI. Mais uma atuação pavorosa em que chegou até a flertar com a eliminação. Sem padrão tático e com muita dificuldade na criação de jogadas, o Vasco se apoia no poder de finalização de Cano, que já balançou a rede quatro vezes neste início de ano. E vale destacar também que o time de Abel não conseguiu chegar nem às semifinais da Taça Guanabara. Na fase de grupos perdeu para Cabofriense, Botafogo e Flamengo, e empatou com o Bangu. É bom ficar ligado.

Botafogo

Mal começou o ano e Alberto Valentim já foi demitido do Botafogo Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo também não teve um início de ano muito bom. Não conseguiu avançar às semifinais da Taça Guanabara e passou sufoco na Copa do Brasil. O Alvinegro conquistou a classificação ao empatar em 1 a 1 com o Caxias, numa partida que teve arbitragem polêmica. Por pouco o Glorioso não deu adeus ao torneio. Alberto Valentim, que estava no comando do clube desde o final do ano passado não resistiu aos resultados ruins e foi demitido pela diretoria alvinegra. Paulo Autuori é o novo treinador do time que coloca todas as suas apostas no meia-atacante japonês Keisuke Honda.

Fluminense

Miguel, do Fluminense, disputa lance com Alexis Martins Arias jogador do Union la Calera Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF

Com um time que possui um bom potencial de evolução e um técnico com boa filosofia de jogo, o Fluminense deu adeus à Taça Guanabara na semifinal diante do Flamengo, quando perdeu por 3 a 2 uma partida difícil e que poderia até ter vencido. Na competição estadual, o Tricolor não sofreu sustos, mas na Sul-Americana o panorama foi diferente. O empate em 1 a 1 contra o desconhecido Unión La Calera, sexto colocado do Campeonato Chileno, complicou a situação do time carioca que vai ver os rivais jogarem pelo empate sem gols. O time chileno está longe de ser uma grande equipe, ma foi capaz de dar trabalho em pleno Maracanã em um confronto que o Tricolor tinha tudo para vencer sem problemas.

Corinthians

Luan até marcou o primeiro gol do Corinthians diante do Guaraní-PAR, mas foi pouco Crédito: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

Uma bomba caiu em Itaquera logo no início de trabalho do treinador Tiago Nunes no Corinthians. O Alvinegro Paulista foi eliminado precocemente na Libertadores pelo Guaraní-PAR. Cair na pré-libertadores é uma experiência para poucos times brasileiros, algo que o Timão já tinha sofrido uma vez. Podemos falar que é um vexame para um dos times de maior torcida no Brasil. Um fator que incomoda tanto quanto a eliminação é o futebol apresentado até aqui, que está longe do esperado quando a diretoria apostou no técnico campeão da Copa do Brasil pelo Athletico-PR em 2019.

Atlético-MG

Galo foi superado facilmente pelo Unión Santa Fé Crédito: Bruno Cantini/Atletico