Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Vamos colocar a memória para trabalhar nestas eleições
Política

Vamos colocar a memória para trabalhar nestas eleições

Temos o dever de não dar espaço a políticos e empresários envolvidos em falcatruas nas próximas eleições

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 09:44

Públicado em 

23 jun 2018 às 09:44

Colunista

Urna eletrônica
Victor Griffo Sezino*
No Canadá, o 22º regimento de infantaria, na cidade de Quebec, tem como lema “Je me souviens”, que em português significa “eu me lembro”. Em datas comemorativas, esse regimento se reúne e chama, em voz alta, o nome dos militares que morreram em combate, para que nunca se esqueçam de seus feitos. É uma forma de homenagem e de mantê-los vivos, pelo menos na memória.
Por aqui, como em outubro teremos um novo período de eleições, o exercício da memória passou a ser nossa necessidade. Das últimas eleições presidenciais - onde também votamos para governador, senador e deputados federais e estaduais - até hoje, a Operação Lava Jato e suas fases já instauraram 1.765 inquéritos, realizaram 227 conduções coercitivas, 114 mandados de prisão preventiva, 120 prisões temporárias e seis prisões em flagrante, por exemplo.
A memória é um instrumento fantástico, mas pode confundir-se e ter distorções a depender do estado emocional e das situações nas quais as pessoas são expostas
Além disso, vivemos em uma época em que assistimos, em tempo real, ao fato icônico de um ex-presidente ter sido investigado, acusado, julgado e iniciado o cumprimento da pena de um de seus três processos. Junto a ele, outros 160 personagens do cenário político-empresarial já foram condenados pelo menos em 1ª instância. Ainda há os que estão sob investigação, os que foram citados e os que têm relacionamento público ou secreto com empresas envolvidas com corrupção em instituições ou estatais.
Todos eles devem estar sob nossos holofotes, nossos olhares curiosos, em nossas pesquisas de internet e nos aplicativos de consulta. Não podemos esquecer. É o exercício da memória.
Mas, por que será que muitos deles serão eleitos? Por que temos uma memória fraca, seletiva, que não tem tempo para o assunto? Ou seria uma questão de prioridades? Tanto é que não é difícil encontrarmos pessoas que sabem exatamente a escalação dos titulares e reservas do Brasil, na Copa.
A memória é um instrumento fantástico, mas pode confundir-se e ter distorções a depender do estado emocional e das situações nas quais as pessoas são expostas. Cabe a nós termos sempre em mente os nomes de cada político e empresário que está envolvido nessas falcatruas. Temos o dever de não dar espaço a esse tipo de ser humano nas próximas eleições e nas vindouras, mesmo que tenhamos que nos reunir e bradar, em voz alta, o nome de cada um, seguido do coro: “Eu me lembro!”.
*O autor é associado trainee do Instituto Líderes do Amanhã
 

Tópicos Relacionados

Corrupção Eleições
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Descubra como a gestão profissional eleva o lucro de clínicas médicas e odontológicas
Imagem de destaque
Seu ambiente de trabalho está alinhado ao Feng Shui para gerar resultados?
Imagem de destaque
Polícia divulga foto de suspeito de matar jovem em Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados